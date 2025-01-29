Facebook начала банить пользователей за упоминание ОС Linux29.01.25
В последнее время Facebook стал блокировать публикации и темы, содержащие упоминание слова «Linux». Как сообщает Tom’s Hardware, публикации, где упоминаются дистрибутивы Linux, связанные сообщества или ресурсы, подвергаются автоматической модерации. Некоторые пользователи сталкиваются с удалением сообщений, ограничением возможностей аккаунта или даже временной блокировкой.
DistroWatch, сайт, специализирующийся на новостях и обзорах дистрибутивов Linux, уточнил, что такая политика начала действовать с 19 января. Попытки обжаловать блокировки пока не привели к успеху: представитель Meta заявил, что упоминания Linux были добавлены в фильтр из-за того, что они считаются «угрозой кибербезопасности».
Иронично, что значительная часть серверной инфраструктуры Facebook работает на базе Линукс, а сама компания регулярно публикует вакансии для специалистов в этой области. Это вызывает недоумение в сообществе, особенно с учетом отсутствия официальных разъяснений или корректировки политики модерации.
Есть надежда, что ситуация вызвана технической ошибкой или некорректной настройкой алгоритмов модерации. Посты, опубликованные журналистами Tom’s Hardware с упоминанием Linux, пока остаются нетронутыми, что также свидетельствует о возможных сбоях в системе.
Ранее Meta анонсировала изменения в своей модерационной политике, включая запуск функции, аналогичной Community Notes в X (ранее Twitter). Эта система предполагает, что пользователи сами смогут добавлять контекст к сообщениям с потенциально вводящей в заблуждение информацией. Однако пока неизвестно, повлияют ли такие нововведения на текущую ситуацию с модерацией упоминаний Linux.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Компания Ugreen выпустила новую мышку для офисных задач. Любопытно, что ее дизайн сразу отсылает нас к одной из классических моделей более высокого ценового диапазона. Заметно более высокого. Посмотрим, удастся ли сэкономить, не слишком потеряв в удобстве работы.
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Facebook начала банить пользователей за упоминание ОС Linux Facebook Linux социальные сети
DistroWatch, сайт, специализирующийся на новостях и обзорах дистрибутивов Linux, уточнил, что такая политика начала действовать с 19 января
Соціальна мережа X додасть стрічку вертикальних відео як у TikTok Twitter (X) обновление социальные сети
Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, начала тестировать новую функцию — видеоленту, схожую с TikTok. Это шаг в борьбе за пользователей на фоне нестабильности вокруг TikTok в США
Facebook начала банить пользователей за упоминание ОС Linux
Соціальна мережа X додасть стрічку вертикальних відео як у TikTok
Киевстар возможно купит Uklon
Stalker 2: Heart of Chornobyl получила большой патч 1.1.4
В WhatsApp на iOS появится переключение между аккаунтами
Samsung анонсировала гарнитуру расширенной реальности Project Moohan
Благодаря повышению систем безопасности, Microsoft не будет выходить из аккаунтов пользователей
Seagate выпустила жесткий диск на рекордные 36 ТБ
Google купит часть бизнеса HTC по XR за $250 млн
В Xbox можно будет устанавливать 16 ТБ-накопители
Samsung представила беспроводную зарядку 3-в-1 с поддержкой Qi2 для смартфонов Galaxy S25
S.T.A.L.K.E.R 2, Cyberpunk 2077, Diablo IV, Indiana Jones, Lords of the Fallen: известен список игр где будет поддерживаться Nvidia DLSS 4
Приложение Samsung Good Lock получило новые функции и виджеты
Появились результаты первых тестов видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090
Energizer выпустила свой первый ноутбук. EnergyBook стоит $199