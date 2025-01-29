Facebook начала банить пользователей за упоминание ОС Linux

В последнее время Facebook стал блокировать публикации и темы, содержащие упоминание слова «Linux». Как сообщает Tom’s Hardware, публикации, где упоминаются дистрибутивы Linux, связанные сообщества или ресурсы, подвергаются автоматической модерации. Некоторые пользователи сталкиваются с удалением сообщений, ограничением возможностей аккаунта или даже временной блокировкой.

DistroWatch, сайт, специализирующийся на новостях и обзорах дистрибутивов Linux, уточнил, что такая политика начала действовать с 19 января. Попытки обжаловать блокировки пока не привели к успеху: представитель Meta заявил, что упоминания Linux были добавлены в фильтр из-за того, что они считаются «угрозой кибербезопасности».

Иронично, что значительная часть серверной инфраструктуры Facebook работает на базе Линукс, а сама компания регулярно публикует вакансии для специалистов в этой области. Это вызывает недоумение в сообществе, особенно с учетом отсутствия официальных разъяснений или корректировки политики модерации.

Есть надежда, что ситуация вызвана технической ошибкой или некорректной настройкой алгоритмов модерации. Посты, опубликованные журналистами Tom’s Hardware с упоминанием Linux, пока остаются нетронутыми, что также свидетельствует о возможных сбоях в системе.

Ранее Meta анонсировала изменения в своей модерационной политике, включая запуск функции, аналогичной Community Notes в X (ранее Twitter). Эта система предполагает, что пользователи сами смогут добавлять контекст к сообщениям с потенциально вводящей в заблуждение информацией. Однако пока неизвестно, повлияют ли такие нововведения на текущую ситуацию с модерацией упоминаний Linux.