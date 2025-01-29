Facebook почала банити користувачів за згадку ОС Linux

Останнім часом Facebook почав блокувати публікації та теми, що містять згадку слова «Linux». Як повідомляє Tom’s Hardware, публікації, де згадуються дистрибутиви Linux, пов’язані спільноти чи ресурси, піддаються автоматичній модерації. Деякі користувачі стикаються з видаленням повідомлень, обмеженням можливостей облікового запису або навіть тимчасовим блокуванням.

DistroWatch, сайт, що спеціалізується на новинах та оглядах дистрибутивів Linux, уточнив, що така політика почала діяти з 19 січня. Спроби оскаржити блокування поки що не призвели до успіху: представник Meta заявив, що згадки Linux були додані до фільтра через те, що вони вважаються «загрозою кібербезпеки».

Іронічно, що значна частина серверної інфраструктури Facebook працює на базі Лінукс, а компанія регулярно публікує вакансії для фахівців у цій галузі. Це викликає подив у співтоваристві, особливо з огляду на відсутність офіційних роз’яснень чи коригування політики модерації.

Є надія, що ситуація викликана технічною помилкою або некоректним настроюванням алгоритмів модерації. Пости, опубліковані журналістами Tom’s Hardware зі згадкою Linux, поки що залишаються недоторканими, що також свідчить про можливі збої в системі.

Раніше Meta анонсувала зміни у своїй модераційній політиці, включаючи запуск функції, аналогічної Community Notes у X (раніше Twitter). Ця система передбачає, що користувачі самі зможуть додавати контекст до повідомлень з інформацією, що потенційно вводить в оману. Однак поки невідомо, чи такі нововведення вплинуть на поточну ситуацію з модерацією згадок Linux.