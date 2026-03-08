Samsung планує до 2030 року запустити роботизовані фабрики під управлінням ШІ   

Samsung планує до 2030 року запустити роботизовані фабрики під управлінням ШІ08.03.26
Samsung оголосила про плани до 2030 року перевести всі свої виробничі майданчики на модель «фабрик під управлінням ШІ». Йдеться не про класичну автоматизацію, а про впровадження систем, здатних самостійно приймати рішення та координувати процеси.
Ставка на агентний ШІ
У Samsung уточнюють, що в основі концепції є агентний штучний інтелект. Такі системи повинні не просто виконувати запрограмовані операції, а планувати та реалізовувати завдання без постійного контролю з боку людини.
Вперше елементи цього підходу компанія продемонструвала в новій лінійці смартфонів Galaxy S26, де агентний ШІ використовується на рівні сценаріїв користувача. Наразі аналогічну логіку планують масштабувати на виробничі процеси.
Фактично йдеться про перехід від автоматизованих ліній до фабрик, де програмні агенти керують логістикою, завантаженням потужностей, технічним обслуговуванням та оптимізацією випуску продукції в режимі реального часу.
Роботи та гуманоїдні системи
Паралельно Samsung має намір збільшити кількість роботів на своїх підприємствах. Їх ділять на три категорії:
- оператори виробничих ліній та об’єктів;
- роботи логістичні для транспортування матеріалів;
- системи для збирання та виконання точних виробничих операцій.
Окремий напрямок – гуманоїдні роботи, розраховані на більш гнучкі та складні завдання, де поки потрібна людська моторика. Компанія нарощує інвестиції в Rainbow Robotics, розвиваючи власну експертизу в робототехніці.
Однією із систем, яка потенційно може з’явитися на заводах найближчим часом, називають RB-Y1 – колісного гуманоїдного робота із двома маніпуляторами. Він орієнтований виконання різноманітних операцій на динамічному середовищі.
Контекст та ризики
Інші виробники також тестують гуманоїдних роботів та ШІ-автоматизацію на тлі зростання витрат на робочу силу та ускладнення ланцюжків поставок. Однак створення надійних та економічно виправданих рішень залишається складним завданням.
Поки що Samsung ділиться в основному стратегічними планами. Наскільки глибоко ШІ та робототехніка змінять реальні виробничі процеси до 2030 року, залежатиме від того, наскільки ці технології зможуть працювати в умовах масового випуску електроніки.
