  

Samsung планирует к 2030 году запустить роботизированные фабрики под управлением ИИ

08.03.26

Samsung ai robots factory

 

Samsung объявила о планах к 2030 году перевести все свои производственные площадки на модель «фабрик под управлением ИИ». Речь идёт не о классической автоматизации, а о внедрении систем, способных самостоятельно принимать решения и координировать процессы.

 

Ставка на агентный ИИ

 

В Samsung уточняют, что в основе концепции — агентный искусственный интеллект. Такие системы должны не просто выполнять запрограммированные операции, а планировать и реализовывать задачи без постоянного контроля со стороны человека.

 

Впервые элементы этого подхода компания продемонстрировала в новой линейке смартфонов Galaxy S26, где агентный ИИ используется на уровне пользовательских сценариев. Теперь аналогичную логику планируют масштабировать на производственные процессы.

 

Фактически речь идёт о переходе от автоматизированных линий к фабрикам, где программные агенты управляют логистикой, загрузкой мощностей, техническим обслуживанием и оптимизацией выпуска продукции в режиме реального времени.

 

Роботы и гуманоидные системы

 

Параллельно Samsung намерена увеличить количество роботов на своих предприятиях. Их делят на три категории:

  • операторы производственных линий и объектов;
  • логистические роботы для транспортировки материалов;
  • системы для сборки и выполнения точных производственных операций.

 

 

Одной из систем, которая потенциально может появиться на заводах в ближайшее время, называют RB-Y1 — колесного гуманоидного робота с двумя манипуляторами. Он ориентирован на выполнение разнообразных операций в динамичной среде.

 

Контекст и риски

 

Другие производители также тестируют гуманоидных роботов и ИИ-автоматизацию на фоне роста затрат на рабочую силу и усложнения цепочек поставок. Однако создание надёжных и экономически оправданных решений остаётся сложной задачей.

 

Пока Samsung делится в основном стратегическими планами. Насколько глубоко ИИ и робототехника изменят реальные производственные процессы к 2030 году, будет зависеть от того, насколько стабильно эти технологии смогут работать в условиях массового выпуска электроники.


