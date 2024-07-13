Ігрова мишка Logitech G309 Lightspeed з автономністю до 600 годин коштує $80

Компанія Logitech розширює свій асортимент ігрових аксесуарів, випустивши нову мишу Logitech G309 Lightspeed. Миша важить лише 68 грамів і живиться від батареї AA, забезпечуючи до 600 годин автономної роботи. Пристрій можна використовувати без батареї з килимком Logitech Powerplay.

Logitech G309 Lightspeed підключається до комп’ютера через Bluetooth або за допомогою USB-приймача. Вона оснащена сенсором HERO 25K, що підтримує чутливість до 25600 DPI і швидкість 400 IPS.



Особливістю новинки є оптико-механічні гібридні перемикачі Lightforce, які забезпечують високу надійність, чуйність та довговічність. Миша має шість програмованих кнопок.

Logitech G309 Lightspeed вже доступна для покупки на офіційному сайті виробника за $80.