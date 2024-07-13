Игровая мышка Logitech G309 Lightspeed с автономностью до 600 часов стоит $8013.07.24
Компания Logitech расширяет свой ассортимент игровых аксессуаров, выпустив новую мышь Logitech G309 Lightspeed. Мышь весит всего 68 граммов и питается от батареи AA, обеспечивая до 600 часов автономной работы. Устройство также можно использовать без батареи с ковриком Logitech Powerplay.
Logitech G309 Lightspeed подключается к компьютеру по Bluetooth или с помощью USB-приёмника. Она оснащена сенсором HERO 25K, поддерживающим чувствительность до 25 600 DPI и скорость 400 IPS.
Особенностью новинки являются оптико-механические гибридные переключатели Lightforce, которые обеспечивают высокую надежность, отзывчивость и долговечность. Мышь имеет шесть программируемых кнопок.
Logitech G309 Lightspeed уже доступна для покупки на официальном сайте производителя за $80.
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Игровая мышка Logitech G309 Lightspeed с автономностью до 600 часов стоит $80Logitech игры мышка
Мышь Logitech G309 Lightspeed весит всего 68 граммов и питается от батареи AA, обеспечивая до 600 часов автономной работы. Устройство также можно использовать без батареи с ковриком Logitech Powerplay.
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