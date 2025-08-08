Samsung One UI 8.0 – подробиці про оболонку для Android 1608.08.25
Samsung завершує роботу над оболонкою One UI 8 – наступним великим оновленням програмного забезпечення для смартфонів. Оновлення засноване на Android 16 і містить низку ключових змін в інтерфейсі, функціональності та архітектурі системи.
Новий DeX на базі Android 16
Samsung переробила режим DeX, перевівши його на вбудовану в Android 16 функцію Desktop Mode. Це означає, що тепер телефон можна підключати до монітора, клавіатури та миші для повноцінної роботи у віконному режимі як на ПК. Таке рішення спростить підтримку, а кількість сумісних програм зростатиме, оскільки функція стала частиною Android, а не ексклюзивом пристроїв Samsung.
Оновлений Quick Share
Функція швидкого обміну файлами отримала новий повноекранний інтерфейс із вкладками «Send» та «Receive». Передача файлів тепер запускається не лише з галереї, а й прямо з панелі швидкого налаштування. З’явилася карусель рекомендованих пристроїв та можливість обміну без входу до облікового запису Samsung.
Багатозадачність
Режим розділення екрана став більш налаштованим. Тепер можна вивести один додаток на 90% екрану, залишивши другий у вузькій смузі. При необхідності друге вікно можна тимчасово приховувати та повертати одним натисканням. Це особливо зручно у випадках, коли одна з програм вимагає клавіатуру або займає багато простору.
Захищена папка Android Private Space
Функція Secure Folder тепер працює на основі Android Private Space — механізму, представленого в Android 15. Завдяки глибокій інтеграції із системою шифрування стало надійнішим, а підтримка оновлень — простішою та швидшою.
Now Bar з підтримкою Live Updates
Фірмова панель Now Bar, що з’явилася в One UI 7 як аналог Dynamic Island в iPhone, тепер підтримує стандарт Android 16 Live Updates. Це дозволяє, наприклад, відображати прогрес доставки або подорожі в реальному часі. Розробникам програм не потрібно вносити зміни – достатньо використовувати стандартні Android API. Now Bar автоматично оновлює контекстні картки: нагадування, статуси замовлень, події тощо.
Samsung розширює програму тестування оболонки One UI 8.0 На наступному тижні встановити оновлення зможуть власники ще 13 моделей смартфонів:
- Galaxy A35
- Galaxy A36
- Galaxy A54
- Galaxy A55
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Fold 6
На першому етапі бета-прошивка буде доступна користувачам із чотирьох країн: Індії, Південної Кореї, Великобританії та США. До цього моменту публічна бета версія One UI 8.0 була доступна тільки для флагманської лінійки Galaxy S25.
