Samsung One UI 8.0 – подробиці про оболонку для Android 16

Samsung завершує роботу над оболонкою One UI 8 – наступним великим оновленням програмного забезпечення для смартфонів. Оновлення засноване на Android 16 і містить низку ключових змін в інтерфейсі, функціональності та архітектурі системи.

Новий DeX на базі Android 16

Samsung переробила режим DeX, перевівши його на вбудовану в Android 16 функцію Desktop Mode. Це означає, що тепер телефон можна підключати до монітора, клавіатури та миші для повноцінної роботи у віконному режимі як на ПК. Таке рішення спростить підтримку, а кількість сумісних програм зростатиме, оскільки функція стала частиною Android, а не ексклюзивом пристроїв Samsung.

Оновлений Quick Share

Функція швидкого обміну файлами отримала новий повноекранний інтерфейс із вкладками «Send» та «Receive». Передача файлів тепер запускається не лише з галереї, а й прямо з панелі швидкого налаштування. З’явилася карусель рекомендованих пристроїв та можливість обміну без входу до облікового запису Samsung.

Багатозадачність

Режим розділення екрана став більш налаштованим. Тепер можна вивести один додаток на 90% екрану, залишивши другий у вузькій смузі. При необхідності друге вікно можна тимчасово приховувати та повертати одним натисканням. Це особливо зручно у випадках, коли одна з програм вимагає клавіатуру або займає багато простору.

Захищена папка Android Private Space

Функція Secure Folder тепер працює на основі Android Private Space — механізму, представленого в Android 15. Завдяки глибокій інтеграції із системою шифрування стало надійнішим, а підтримка оновлень — простішою та швидшою.

Now Bar з підтримкою Live Updates

Фірмова панель Now Bar, що з’явилася в One UI 7 як аналог Dynamic Island в iPhone, тепер підтримує стандарт Android 16 Live Updates. Це дозволяє, наприклад, відображати прогрес доставки або подорожі в реальному часі. Розробникам програм не потрібно вносити зміни – достатньо використовувати стандартні Android API. Now Bar автоматично оновлює контекстні картки: нагадування, статуси замовлень, події тощо.

Samsung розширює програму тестування оболонки One UI 8.0 На наступному тижні встановити оновлення зможуть власники ще 13 моделей смартфонів:

Galaxy A35

Galaxy A36

Galaxy A54

Galaxy A55

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 6

На першому етапі бета-прошивка буде доступна користувачам із чотирьох країн: Індії, Південної Кореї, Великобританії та США. До цього моменту публічна бета версія One UI 8.0 була доступна тільки для флагманської лінійки Galaxy S25.