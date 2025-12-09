Apple і Samsung зайняли топ-10 смартфонів у 4-му кварталі 2025 року    

Apple і Samsung зайняли топ-10 смартфонів у 4-му кварталі 2025 року09.12.25
Аналітичне агентство Counterpoint оприлюднило оновлений рейтинг найпопулярніших смартфонів у світі за третій квартал 2025 року. Як і в попередні роки, у глобальному списку домінують Apple і Samsung: кожна компанія представлена п’ятьма моделями в десятці лідерів.
Перші позиції цього разу повністю зайняли представники серії iPhone 16. У той же час нове покоління — iPhone 17 — лише почало з’являтися у продажу наприкінці кварталу, тому до рейтингу встиг увійти лише iPhone 17 Pro Max. Очікується, що у наступному звіті нова лінійка суттєво змінить розподіл місць.
Серед пристроїв Samsung найкращу динаміку демонструє бюджетний Galaxy A16: версія з підтримкою 5G посіла п’яте місце, а варіант 4G виявився дев’ятим. У топ також увійшов доступний Galaxy A36, який розташувався на сьомій позиції та випередив дорожчу модель Galaxy A56.
