Apple и Samsung заняли топ-10 смартфонов в 4м квартале 2025 года    

Apple и Samsung заняли топ-10 смартфонов в 4м квартале 2025 года09.12.25
Аналитическое агентство Counterpoint обнародовало обновленный рейтинг самых популярных смартфонов в мире за третий квартал 2025 года. Как и в предыдущие годы, в глобальном списке доминируют Apple и Samsung: каждая компания представлена пятью моделями в десятке лидеров.
Первые позиции в этот раз полностью заняли представители серии iPhone 16. В то же время новое поколение — iPhone 17 — только начало появляться в продаже в конце квартала, поэтому в рейтинг успел войти только iPhone 17 Pro Max. Ожидается, что в следующем отчете новая линейка существенно изменит распределение мест.
Среди устройств Samsung лучшую динамику демонстрирует бюджетный Galaxy A16: версия с поддержкой 5G заняла пятое место, а вариант 4G оказался девятым. В топ также вошел доступный Galaxy A36, который расположился на седьмой позиции и опередил более дорогую модель Galaxy A56.
