   

Apple и Samsung заняли топ-10 смартфонов в 4м квартале 2025 года

09.12.25

Galaxy S25 Ultra vs iphone 17 pro max

 

Аналитическое агентство Counterpoint обнародовало обновленный рейтинг самых популярных смартфонов в мире за третий квартал 2025 года. Как и в предыдущие годы, в глобальном списке доминируют Apple и Samsung: каждая компания представлена ​​пятью моделями в десятке лидеров.

 

Первые позиции в этот раз полностью заняли представители серии iPhone 16. В то же время новое поколение — iPhone 17 — только начало появляться в продаже в конце квартала, поэтому в рейтинг успел войти только iPhone 17 Pro Max. Ожидается, что в следующем отчете новая линейка существенно изменит распределение мест.

 

Среди устройств Samsung лучшую динамику демонстрирует бюджетный Galaxy A16: версия с поддержкой 5G заняла пятое место, а вариант 4G оказался девятым. В топ также вошел доступный Galaxy A36, который расположился на седьмой позиции и опередил более дорогую модель Galaxy A56.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
561
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

25.11.25
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
views
131
comments 0
Sony SRS-XP500

Портативная колонка давно перестала быть просто аксессуаром для смартфона или ноутбука. Она стала инструментом для создания атмосферы – от камерной встречи до масштабной вечеринки.

25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
12.11.25 | 23.00
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей

НовостиNews
09.12.25 | 07.15
Apple и Samsung заняли топ-10 смартфонов в 4м квартале 2025 года    
Galaxy S25 Ultra vs iphone 17 pro max

Аналитическое агентство Counterpoint обнародовало обновленный рейтинг самых популярных смартфонов в мире за третий квартал 2025 года

08.12.25 | 18.53
Netflix покупает Warner Bros за $82,7 миллиарда   
Netflix

Кроме самой Warner Bros. Netflix получит контроль над телевизионными и киностудиями, а также сервисами HBO и HBO Max

09.12.25 | 07.15
Apple и Samsung заняли топ-10 смартфонов в 4м квартале 2025 года
08.12.25 | 18.53
Netflix покупает Warner Bros за $82,7 миллиарда
08.12.25 | 16.20
Microsoft сменит дизайн меню Выполнить впервые за 30 лет
08.12.25 | 13.05
В Android появится возможность пометить звонок как важный
08.12.25 | 10.01
Новая линейка смарт ТВ Xiaomi Redmi TV X 2026 имеет Mini LED и поддержку 144 Гц
08.12.25 | 07.14
ЕС оштрафовал социальную сеть X на €120 миллионов
07.12.25 | 23.15
Майкл де Санта возвращается в GTA. Новое дополнение GTA Online возвращает главного героя
07.12.25 | 15.28
Аналитики констатировали феерический провал продаж электропикапа Tesla Cybertruck
07.12.25 | 09.34
Shoei GT-Air 3 Smart – первый мотошлем с дополненной реальностью
06.12.25 | 14.19
Игру DOOM запустили в проектировщике печатных плат
06.12.25 | 08.36
Nubia выпустила раскладушку Flip3 и складной Fold — недорогие и с большими аккумуляторами
05.12.25 | 22.49
Опрос Top Lead и Мин Цифры: Как украинский бизнес использует искусственный интеллект
05.12.25 | 19.12
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition не боится ударов и падений
05.12.25 | 16.22
Red Dead Redemption уже доступна на Android и iOS
05.12.25 | 13.06
Xiaomi выпустила зарядку GaN третьего поколения мощностью 67 Вт