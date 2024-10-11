Найкращі ігрові ноутбуки 2024

Грати в улюблені комп’ютерні ігри на максимальних налаштуваннях тепер можна не лише на великих настільних ПК. Сучасні ігрові ноутбуки дозволяють отримати комфортний ігровий досвід без громіздкої техніки з прив’язкою до вашого дому.

Хоча деякі геймери залишаються вірними своїм потужним стаціонарним комп’ютерам, ігровий ноутбук є більш практичним рішенням для багатьох. Але як розібратися в розмірах екранів (від 14 до 18 дюймів) і варіантах компонентів (Core, GeForce), які вас чекають при покупці?

Ігрові ноутбуки вирізняються досить високою продуктивністю процесорів і графічних карт, а водночас і портативністю. У динамічному світі важливо мати можливість грати та працювати в будь-якому місці.

Ми зібрали добірку кращих ігрових ноутбуків, щоб допомогти вам обрати ідеальний варіант.

Lenovo Legion Pro 5i

Зважаючи на конкурентну ціну Lenovo Legion Pro 5i, а також можливість гнучкої конфігурації, стабільну продуктивність і тривалий час автономної роботи, ця модель є чудовим вибором середнього рівня для більшості геймерів. Так, на ринку можна знайти дешевші варіанти, але за свою справедливу вартість Legion Pro 5i дещо перевершує машини початкового рівня.

Один із ключових плюсів цього ноутбука — потужний процесор Intel Core i7-14650HX та графічна карта Nvidia GeForce RTX 4060, які забезпечують бездоганну продуктивність для більшості сучасних ігор. Дисплей з частотою оновлення 165 Гц дозволяє отримати плавний і яскравий ігровий досвід. Зручна клавіатура з підсвіткою, ефективна система охолодження та стабільна робота навіть під час тривалих ігрових сесій роблять цей ноутбук оптимальним рішенням для геймерів, які хочуть отримати високий рівень якості за доступну ціну.

MSI Titan 18 HX

Якщо ви прагнете отримати максимальну потужність, яку тільки можна купити за гроші, ваш найкращий вибір на сьогодні — це Titan 18 HX від MSI. Як уже можна здогадатися з назви, цей ноутбук має значний розмір — з діагоналлю екрану 18 дюймів і вагою близько 2 кг. Однак, що справді важливо, це його неймовірні технічні характеристики, які виводять продуктивність ігор на новий рівень.

У серці цього “гіганта” знаходяться найсучасніші компоненти від Intel та Nvidia, які створюють ідеальне поєднання потужності та швидкості. Процесор Intel Core i9-14900HX і графічний процесор Nvidia GeForce RTX 4090, представлені в оглядовій конфігурації, забезпечують неймовірну продуктивність у 3D-додатках та іграх. Цей ноутбук з легкістю справляється з найвимогливішими іграми та програмами, публікуючи неперевершені результати в тестах.

Додатково Titan 18 HX оснащений міні-світлодіодною панеллю з роздільною здатністю 4K і частотою оновлення 120 Гц, що надає неймовірно чітке та плавне зображення, яке оцінить кожен геймер. Цей дисплей робить ігровий процес ще більш захоплюючим, дозволяючи насолоджуватися неймовірною деталізацією та плавністю картинки.

Окрім потужної продуктивності, ноутбук пропонує великий набір допоміжних функцій, що роблять його ще більш привабливим для покупців із глибокими кишенями. Titan 18 HX — це справжній флагман серед ігрових ноутбуків, призначений для тих, хто шукає найвищий рівень продуктивності та не готовий йти на компроміси.

Acer Nitro V 15

Acer Nitro V 15 є ідеальним прикладом збалансованого вибору за доступною ціною.В цій моделі ви отримаєте графічний процесор Nvidia RTX 4050 і процесор Intel Core i5 13-го покоління. Ця комбінація забезпечує досить комфортні показники продуктивності в іграх. Хоча накопичувач на 512 ГБ може здаватися дещо обмеженим для деяких сучасних ігор, це прийнятний компроміс у цьому ціновому діапазоні. Що дійсно варте уваги, так це тривалий час автономної роботи та наявність великої кількості портів, що забезпечує ноутбуку додаткову зручність у повсякденному використанні. Ця модель є чудовим варіантом для геймерів, які хочуть насолоджуватися сучасними іграми без необхідності витрачати значні суми на покупку.

Asus ROG Zephyrus G16

Дисплей G16 має роздільну здатність 2560 x 1600 пікселів і стабільно тримає показник понад 60 кадрів на секунду при рідній роздільній здатності 2,5K. Це досягається завдяки OLED-панелі з частотою оновлення 240 Гц і підтримкою технології G-Sync, що робить ігровий досвід неймовірно плавним і реалістичним.

Корпус ноутбука не тільки стильний, але й надзвичайно легкий — всього 1,85 кг, що робить його зручним для перенесення. Незважаючи на компактні розміри, в G14 передбачено велику кількість портів для підключення зовнішніх пристроїв, що додає йому ще більше функціональності. Ноутбук також вирізняється тривалим терміном автономної роботи, що робить його ідеальним для геймерів, які часто подорожують.

У результаті G14 стає вибором номер один серед портативних ігрових ноутбуків, де продуктивність, якість збірки та портативність зливаються в одну ідеальну систему.