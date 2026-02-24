ASUS і Acer припинили продаж ноутбуків та роботу сайтів у Німеччині через виграш Nokia в суді     

ASUS і Acer припинили продаж ноутбуків та роботу сайтів у Німеччині через виграш Nokia в суді24.02.26
Компанія Acer та Asus тимчасово забороняє продавати персональні комп’ютери та ноутбуки на території Німеччини. Таке рішення ухвалив Регіональний суд Мюнхена I у рамках патентної суперечки щодо Nokia щодо використання відеостандарту HEVC/H.265.
Наприкінці січня Сьома палата суду у цивільних справах дійшла висновку, що обидва виробники порушують патенти Nokia і не уклали ліцензійну угоду на використання відповідних технологій. Суд заборонив Asus і Acer пропонувати, розповсюджувати, імпортувати або зберігати пристрої, що підпадають під спірні патенти на території Німеччини. Формулювання рішення фактично охоплює значну частину сучасних моделей ПК та ноутбуків, оскільки стандарт HEVC глибоко інтегрований у їх апаратні та програмні компоненти.
14 лютого стало відомо про припинення продажу комп’ютерної техніки обох брендів у країні. Згодом їх німецькі сайти стали недоступними для користувачів, що унеможливило завантаження драйверів та оновлень програмного забезпечення. Acer планує залишити в офіційному онлайн-магазині лише монітори та аксесуари. Сторонні рітейлери можуть реалізовувати продукцію зі складів, проте нових поставок не очікується.
Чому Nokia пішла до суду проти Acer, Asus, Hisense
Портфоліо Nokia містить низку європейських патентів, пов’язаних з технологією HEVC/H.265, у тому числі EP 2 375 749 та EP 2 661 892, що описують базові методи стиснення відео. У 2025 році компанія подала паралельні позови проти Acer, Asus та виробника телевізорів Hisense до Мюнхенського регіонального суду та Єдиного патентного суду. Hisense згодом досягла домовленості з Nokia і уклала глобальну ліцензійну угоду, в той час як суперечка з Acer та Asus продовжується.
У своїй офіційній заяві Asus повідомила, що тимчасово закрила німецький веб-сайт та онлайн-магазин після винесення попередньої судової заборони у справі Munich I – 7 O 4102/25. Обмеження належать до окремих ПК та продуктів, у яких використовується технологія високоефективного кодування відео HEVC. У той же час компанія відзначила, що всі канали обслуговування клієнтів у Німеччині залишаються доступними, а діючі користувачі отримують підтримку відповідно до рішення суду. Asus також заявила про намір вивчити подальші юридичні кроки щодо врегулювання ситуації.
Сайти виробників поки що можуть бути недоступні з окремих IP-адрес, зокрема з України, а також у разі використання німецької мови системи або браузера. У той же час користувачі можуть отримувати необхідну інформацію через офіційні ресурси компаній в інших країнах, зокрема в азіатському регіоні.
