    

ASUS и Acer прекратили продажу ноутбуков и работу сайтов в Германии из-за выигрыша Nokia в суде

24.02.26

Acer Nitro V 14 ANV14-61 (N9.QTFWW.001)

 

Компания Acer и Asus временно запрещает продавать персональные компьютеры и ноутбуки на территории Германии. Такое решение принял Региональный суд Мюнхена I в рамках патентного спора по Nokia относительно использования видеостандарта HEVC/H.265.

 

В конце января Седьмая палата суда по гражданским делам пришла к выводу, что оба производителя нарушают патенты Nokia и не заключили лицензионное соглашение на использование соответствующих технологий. Суд запретил Asus и Acer предлагать, распространять, импортировать или хранить подпадающие под спорные патенты устройства на территории Германии. Формулировка решения фактически охватывает значительную часть современных моделей ПК и ноутбуков, поскольку стандарт HEVC глубоко интегрирован в их аппаратные и программные компоненты.

 

14 февраля стало известно о прекращении продаж компьютерной техники обоих брендов в стране. Впоследствии их немецкие сайты стали недоступными для пользователей, что сделало невозможным загрузку драйверов и обновлений программного обеспечения. Acer планирует оставить в официальном онлайн-магазине только мониторы и аксессуары. Посторонние ритейлеры могут реализовывать продукцию со складов, однако новых поставок не ожидается.

 

Почему Nokia пошла в суд против Acer, Asus, Hisense

 

Портфолио Nokia содержит ряд европейских патентов, связанных с технологией HEVC/H.265, в том числе EP 2 375 749 и EP 2 661 892, описывающих базовые методы сжатия видео. В 2025 году компания подала параллельные иски против Acer, Asus и производителя телевизоров Hisense в Мюнхенский региональный суд и Единый патентный суд. Hisense впоследствии достигла договоренности с Nokia и заключила глобальное лицензионное соглашение, в то время как спор с Acer и Asus продолжается.

 

В своем официальном заявлении Asus сообщила, что временно закрыла немецкий вебсайт и онлайн-магазин после вынесения предварительного судебного запрета по делу Munich I – 7 O 4102/25. Ограничения относятся к отдельным ПК и продуктам, в которых используется технология высокоэффективного кодирования видео HEVC. В то же время, компания отметила, что все каналы обслуживания клиентов в Германии остаются доступными, а действующие пользователи получают поддержку в соответствии с решением суда. Asus также заявила о намерении изучить дальнейшие юридические шаги по урегулированию ситуации.

 

Сайты производителей пока могут быть недоступны с отдельных IP-адресов, в частности из Украины, а также в случае использования немецкого языка системы или браузера. В то же время, пользователи могут получать необходимую информацию через официальные ресурсы компаний в других странах, в частности в азиатском регионе.


