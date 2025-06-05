Смартфон Oppo A5 Pro 5G з екраном 120 Гц та Dimensity 6300 коштує 9999 грн05.06.25
Компанія Oppo оголосила про старт продажів в Україні нового смартфона початкового рівня – Oppo A5 Pro 5G. Пристрій орієнтований на користувачів, яким важливий високий рівень захисту та тривалий час автономної роботи.
Модель оснащена 6,67-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 1604 х 720 пікселів, підтримкою частоти оновлення до 120 Гц і пікової яскравістю до 1000 нит. Виробник також передбачив можливість керування в рукавичках завдяки технології Glove Touch. Апарат побудований на базі процесора MediaTek Dimensity 6300 та комплектується 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X при вбудованому сховищі об’ємом 256 ГБ стандарту UFS 2.2.
Основна камера Oppo A5 Pro 5G складається із двох сенсорів: головний модуль на 50 Мпікс доповнений допоміжним монохромним датчиком на 2 Мп. Фронтальна камера, що розміщена в круглому вирізі дисплея, отримала 8-мегапіксельний сенсор. Смартфон пропонує ряд функцій на базі штучного інтелекту, включаючи інструменти ретушування, видалення відблисків та розмиття, а також можливості редагування знімків.
Особливістю пристрою стала підтримка підводної зйомки без використання захисних чохлів. Такий функціонал реалізований завдяки відповідності стандарту IP69 та військової сертифікації удароміцності. За автономну роботу відповідає акумулятор ємністю 5800 мА · год з підтримкою технології швидкого заряджання SUPERVOOC потужністю 45 Вт. Для відтворення звуку передбачено стереодинаміки з режимом Ultra Volume, що підвищує гучність до 300%.
Смартфон працює під управлінням оболонки ColorOS 15.0 на базі Android 15. В Україні Oppo A5 Pro 5G доступний за рекомендованою ціною 9999 гривень. У рамках акції, що діє з 2 по 22 червня 2025 року, покупці отримують у подарунок бездротові навушники Oppo Enco Buds3 Pro. На вибір запропоновано два колірні варіанти – чорно-коричневий і оливково-зелений, причому задня панель останньої версії виконана з веганської шкіри.
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