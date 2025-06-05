Смартфон Oppo A5 Pro 5G с экраном 120 Гц и Dimensity 6300 стоит 9999 грн05.06.25
Компания Oppo объявила о старте продаж в Украине нового смартфона начального уровня — Oppo A5 Pro 5G. Устройство ориентировано на пользователей, которым важна высокая степень защиты и продолжительное время автономной работы.
Модель оснащена 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1604×720 пикселей, поддержкой частоты обновления до 120 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. Производитель также предусмотрел возможность управления в перчатках благодаря технологии Glove Touch. Аппарат построен на базе процессора MediaTek Dimensity 6300 и комплектуется 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X при встроенном хранилище объёмом 256 ГБ стандарта UFS 2.2.
Основная камера Oppo A5 Pro 5G состоит из двух сенсоров: главный модуль на 50 Мпикс дополнен вспомогательным монохромным датчиком на 2 Мп. Фронтальная камера, размещённая в круглом вырезе дисплея, получила 8-мегапиксельный сенсор. Смартфон предлагает ряд функций на базе искусственного интеллекта, включая инструменты ретуши, удаления бликов и размытия, а также возможности редактирования снимков.
Особенностью устройства стала поддержка подводной съёмки без использования защитных чехлов. Такой функционал реализован благодаря соответствию стандарту IP69 и военной сертификации ударопрочности. За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 5800 мА·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 45 Вт. Для воспроизведения звука предусмотрены стереодинамики с режимом Ultra Volume, повышающим громкость до 300%.
Смартфон работает под управлением оболочки ColorOS 15.0 на базе Android 15. В Украине Oppo A5 Pro 5G доступен по рекомендованной цене 9999 гривен. В рамках промоакции, действующей с 2 по 22 июня 2025 года, покупатели получают в подарок беспроводные наушники Oppo Enco Buds3 Pro. На выбор предложены два цветовых варианта — чёрно-коричневый и оливково-зелёный, причём задняя панель последней версии выполнена из веганской кожи.
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Смартфон Oppo A5 Pro 5G с экраном 120 Гц и Dimensity 6300 стоит 9999 грн Oppo Андроид смартфон
Основная камера Oppo A5 Pro 5G состоит из двух сенсоров: главный модуль на 50 Мп дополнен вспомогательным монохромным датчиком на 2 Мп.
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