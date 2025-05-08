Смартфоны Oppo Reno13 F и FS с защитой IP69 и большим аккумулятором стоят 15 тыс. грн

После запуска бюджетной модели A5 Pro, компания Oppo расширила ассортимент в Украине, представив сразу три новых смартфона среднего класса: Reno13 FS 5G, Reno13 F 5G и Reno13 F 4G.

Линейка Reno13 F поддерживает функции искусственного интеллекта, в частности «Живые фотографии» с алгоритмами стабилизации изображения, II-редактор с функциями удаления бликов, улучшения четкости, детализации и удаления излишнего изображения.

Модель Oppo Reno13 FS 5G получила 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Смартфон построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen . — 12 ГБ LPDDR4X, встроенное хранилище — 512 ГБ UFS 3.1.

Основная камера состоит из трех модулей: главный сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией, 8 Мп сверхширокоугольный и 2 Мп макрообъектив. Фронтальная камера – 32 Мп.

Reno13 FS 12+512 5G доступен в цветах Plume Purple, Graphite Grey и Luminous Blue по цене 19 999 грн.

Этот смартфон также имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, тот же процессор Snapdragon 6 Gen 1, но меньше памяти – 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной Камеры, батарея и зарядка.

Цена Reno13 F 8+256 5G составляет 14 999 грн.

Reno13 F 4G получил аналогичный дисплей и корпус, но работает на чипе MediaTek Helio G100 с графикой ARM G57 MC2. Объем оперативной памяти — 8 ГБ, накопитель — 512 ГБ UFS 2.2.

Reno13 F 8+512 4G стоит 14 999 грн.

К началу продаж Oppo подготовила акцию – покупатели моделей Reno13 FS 12/512 или Reno13 F 8/512 4G получат в подарок беспроводные наушники Oppo Enco Buds3 Pro.