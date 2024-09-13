Смартфон Oppo A3 із Snapdragon 6s Gen 1 та зарядкою 45 Вт коштує в Україні 7599 грн

Компанія Oppo анонсувала випуск нового бюджетного смартфона серії A на українському ринку. Йдеться про модель Oppo A3, яка отримала 6.67-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 90 Гц і максимальною яскравістю 1000 нит. Гаджет оснащений акумулятором ємністю 5100 мАч з підтримкою швидкого заряджання SuperVOOC потужністю 45 Вт. За заявою виробника, пристрій може зарядитись з 0 до 50% за 30 хвилин, а повна зарядка до 100% займає 75 хвилин.

Основна камера Oppo A3 включає два модулі: головний сенсор на 50 МП і додатковий на 5 МП, тоді як фронтальна камера отримала роздільну здатність 8 МП. У смартфоні також передбачений бічний сканер відбитків пальців, підтримка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 та класичний аудіороз’єм 3.5 мм. Смартфон захищений від води за стандартом IP54 та відповідає вимогам військового стандарту MIL-STD 810H, що робить його стійким до ударів.

В основі пристрою лежить восьмиядерний процесор Snapdragon 6s Gen 1, який працює під керуванням операційної системи Android 14 з фірмовим інтерфейсом ColorOS 14. Oppo A3 отримав 6 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті, що робить його привабливим варіантом у своїй ціновій категорії.

Смартфон вже доступний для покупки в Україні за акційною ціною 7599 гривень. Покупці Оппо А3 можуть вибрати один із двох доступних кольорів: Sparkle Black або Starry Purple.