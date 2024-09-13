Смартфон Oppo A3 із Snapdragon 6s Gen 1 та зарядкою 45 Вт коштує в Україні 7599 грн13.09.24
Компанія Oppo анонсувала випуск нового бюджетного смартфона серії A на українському ринку. Йдеться про модель Oppo A3, яка отримала 6.67-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 90 Гц і максимальною яскравістю 1000 нит. Гаджет оснащений акумулятором ємністю 5100 мАч з підтримкою швидкого заряджання SuperVOOC потужністю 45 Вт. За заявою виробника, пристрій може зарядитись з 0 до 50% за 30 хвилин, а повна зарядка до 100% займає 75 хвилин.
Основна камера Oppo A3 включає два модулі: головний сенсор на 50 МП і додатковий на 5 МП, тоді як фронтальна камера отримала роздільну здатність 8 МП. У смартфоні також передбачений бічний сканер відбитків пальців, підтримка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 та класичний аудіороз’єм 3.5 мм. Смартфон захищений від води за стандартом IP54 та відповідає вимогам військового стандарту MIL-STD 810H, що робить його стійким до ударів.
В основі пристрою лежить восьмиядерний процесор Snapdragon 6s Gen 1, який працює під керуванням операційної системи Android 14 з фірмовим інтерфейсом ColorOS 14. Oppo A3 отримав 6 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті, що робить його привабливим варіантом у своїй ціновій категорії.
Смартфон вже доступний для покупки в Україні за акційною ціною 7599 гривень. Покупці Оппо А3 можуть вибрати один із двох доступних кольорів: Sparkle Black або Starry Purple.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Ігровий монітор Acer Nitro XF240Y S3 (UM.QX0EE.301) має необхідний мінімум параметрів для ігор і є бюджетним пристроєм. Розкажемо про його можливості
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Смартфон Oppo A3 із Snapdragon 6s Gen 1 та зарядкою 45 Вт коштує в Україні 7599 грнOppo події в Україні смартфон
Смартфон вже доступний для покупки в Україні за акційною ціною 7599 гривень. Покупці Оппо А3 можуть вибрати один із двох доступних кольорів: Sparkle Black або Starry Purple.
Смартфон Realme NARZO 70 Turbo 5G з AMOLED-дисплеєм 120 Гц та чіпом MediaTek Dimensity 7300 Energy коштує $200Realme Андроід смартфон
Смартфон Realme NARZO 70 Turbo 5G пропонує до 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованого сховища, що достатньо для більшості користувачів