Смартфон Oppo A3 с Snapdragon 6s Gen 1 и зарядкой 45 Вт стоит в Украине 7599 грн13.09.24
Компания Oppo анонсировала выпуск нового бюджетного смартфона A-серии на украинском рынке. Речь идет о модели Oppo A3, которая получила 6.67-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью в 1000 нит. Гаджет оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт. По заявлению производителя, устройство может зарядиться с 0 до 50% за 30 минут, а полная зарядка до 100% занимает 75 минут.
Основная камера Oppo A3 включает два модуля: главный сенсор на 50 МП и дополнительный на 5 МП, тогда как фронтальная камера получила разрешение 8 МП. В смартфоне также предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев, поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и классический аудиоразъем 3.5 мм. Смартфон защищен от воды по стандарту IP54 и соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD 810H, что делает его устойчивым к ударам.
В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Snapdragon 6s Gen 1, работающий под управлением операционной системы Android 14 с фирменным интерфейсом ColorOS 14. Oppo A3 получил 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что делает его привлекательным вариантом в своей ценовой категории.
Смартфон уже доступен для покупки в Украине по акционной цене 7599 гривен. Покупатели Оппо А3 могут выбрать один из двух доступных цветов: Sparkle Black или Starry Purple.
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