03.02.25
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
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Poco X7 Pro

Купить смартфон Poco X7 Pro стало возможным совсем недавно и как выяснилось, это довольно интересный аппарат бренда. Хороший процессор, достаточно памяти, защита корпуса, оптическая стабилизация и при этом некоторые нюансы. Посмотрим, не слишком ли они влияют.