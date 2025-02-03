Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал

Купить смартфон Poco X7 Pro стало возможным совсем недавно и как выяснилось, это довольно интересный аппарат бренда. Он первым получил флагманский чип Dimensity 8400 Ultra среди международных версий смартфонов. Этот Mediatek – конкурент Qualcomm Snapdragon Snapdragon 8s Gen 3, на минуточку. Есть оптическая стабилизация пусть и не самого крупного, но неплохого объектива камеры. У экрана достаточно быстрая матрица вкупе с хорошей цветопередачей. Да, мы все еще говорим о сравнительно доступном смартфоне с очень неплохими характеристиками, поэтому дальше – подробнее.

Дизайн и эргономика

Корпус сделан из пластика, стилизованного под металл. В руке лежит хорошо, прямоугольные формы делают его в меру цепким. Покрытие гладкое со всех сторон и даже в зоне задней панели, где воспроизведён рельефный рисунок. Рамка по периметру выполнена из металла. Края дисплея не скруглены, экран здесь плоский и ровный. Это тренд последнего года – возврат к классическим кирпичикам без попытки сыграть на тонкости боковых граней за счет использования хрупкого экрана-водопада. Отрадно что корпус не просто не боится пыли в влаги, а сравнительно большое их количество и продолжительное время, так как защищен по IP68.

Для тактильного комфорта уголки сделаны лишь немного округлыми. Кнопки регулировки и громкости на правой грани. Лоток сим-карт, порт USB-C и динамик – снизу. Добавить MicroSD нельзя. На левой грани чисто. А на верхней – отверстие микрофона, второй динамик и инфракрасный порт – для управления бытовыми приборами эко-системы Xiaomi. Да, разъёма для наушников нет, а вот стереодинамики не сбалансированы по громкости.

Фронтальная камера врезана в поле дисплея, под ним снизу также расположен дактилоскопический сенсор. Основная же камера оформлена модулем из двух кругов и овала. Они не слишком сильно выпирают, а комплектный чехол с запасом прикрывает объективы. Всего модулей два, рядом также светодиодная вспышка.

Тыльная часть на которой обычно имеют возможность отыграться дизайнеры в этой модели может быть трех раскрасок. В тон им также красится и рамка корпуса. В нашем случае имеем зелено-бирюзовый оттенок, слегка поигрывающий на свету. Полоса с модулем камер – однотонная, а вторая часть с узором. Более интересно выглядит вариация сочетаний желтого и черного. Есть также наиболее сдержанный – полностью черный корпус.

В комплекте также есть мощное зарядное устройство на 90 Вт, кабель с USB-A на USB-C, чехол, скрепка для сим-лотка, документация.

Оснащение

Установленный дисплей – по-фирменному названная матрица CrystalRes Flow AMOLED. Диагональ 6,67 дюйма, при разрешении 1220×2712. Частота обновления сенсорного слоя – одна из самых высоких, так что реакция на касания – отличная. Частота картинки может быть 60 или 120 Гц. Пиковая яркость экрана — 3200 нит, но только при воспроизведении HDR-контента. В стандартных условиях, при автоматической регулировке, максимальная яркость составляет 1400 нит. Известен показатель частоты ШИМ — 1920Гц, что неразличимо для глаза, шлейфы в анимациях и играх едва заметны на замедленной видео-съемке. Экран яркий и сочный, вопросов к цветопередаче почти нет. Привыкшим к колористике Самсунгов первое время будет казаться, что он блеклый, это можно подправить, выбрав насыщенную настройку цветов и температуру. Оптический сканер отпечатков пальцев под экраном срабатывает быстро и точно. Он также может измерить пульс.

Любопытно что эта модель стала первой на европейском рынке с процессором MediaTek Dimensity 8400, причём в его усовершенствованной версии Ultra. В чипе применяются восемь производительных ядер Cortex-A725 с разной тактовой частотой, аналогично решениям, используемым в флагманских процессорах серии 9000. Для поддержания стабильной работы при высоких нагрузках в устройстве предусмотрена испарительная камера из нержавеющей стали, занимающая площадь 5000 мм², что помогает эффективнее отводить тепло и предотвращать перегрев. Полный список частот для разных кластеров следующий: 1 ядро Cortex-A725 работает на 3,25 ГГц, 3 ядра Cortex-A725 на 3 ГГц и еще 4 шт. Cortex-A725 с рабочей частотой 2 ГГц. Судя по результатам синтетических тестов, его ближайшие конкуренты — девайсы на Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. В новейшие игры можно играть на 40-55 fps при максимальных настройках, хотя есть исключения где красоту придется понижать чтобы получить комфортные цифры.

Смартфон выпускается в трех версиях комплектаций памяти: 8+256, 12+256 и 12+256 ГБ оперативной и постоянной памяти. В нашем случае была топовая модель с наибольшим объемом. В настройках можно накинуть еще до 12 ГБ памяти за счет места на накопителе.

Камера

Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony LTY-600, также известным как IMX882. Объектив с диафрагмой f/1.5 поддерживает оптическую стабилизацию изображения и это реальное преимущество. В дополнение размещена ультраширокоугольная камера разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.2, однако функция автофокусировки в ней не предусмотрена. Фронтальная камера встроена в дисплей и обладает разрешением 20 Мпикс при диафрагме f/2.2. На основную камеру можно записывать видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Ультраширокоугольная и фронтальная ограничены Full HD при 30 fps.

Скажем так, камера показывает нормальный результат при достаточном уровне освещения. Есть четкость и резкость линий и лишь изредка не естественной цветопередачей. Динамический диапазон достаточно широкий и позволяет сохранить проработку светлых и тёмных участков кадра. На удивление, двукратное приближение практически не снижает качества, фото на него иногда получаются качественнее и с более оптимальным балансом белого. Автоматический режим при ночных кадрах отрабатывает так же, как и специальный для этого режим. У основного модуля, а точнее алгоритмов, обрабатывающих изображение с него явно есть проблемы с цветопередачей и светлыми тонами. Они не капитальные и при хорошем освещении почти незаметны. Но это и не абсолютный фото-флагман, камера не его конек, это и не декларировалось.

Аккумулятор

В Poco X7 Pro установлен кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Комплектный адаптер мощностью 90 Вт за 10 минут заряжает смартфон от 0 до 38%, а на полную зарядку требуется порядка 40 минут. Если оценить автономность для обычного рабочего дня с интернетом, видео и социалками, то получим где-то 4-5 часов видео, около 10 часов работы с меню и приложениями, 5 часов серфинга в приложениях соц сетей. Еще десяток часов смартфон получал уведомления, совершил 18 звонков и десятки сообщений в мессенджерах. Таким образом около 30 часов среднестатистического использования. Учитывая быструю зарядку до 100 % за менее чем час – у смартфона отличная автономность.

Про HyperOS 2 на базе Android 15

Из коробки смартфон работает на фирменной HyperOS 2 на базе Android 15. Отметим что для него заявлены 3 года обновлений операционки и еще 4 года патчей безопасности.

В целом она не вызывает раздражения из-за каких-либо визуальных решений или компоновки меню настроек. Все можно найти или воспользоваться поиском по смартфону. Дисплей может включаться при взятии телефона в руке или двойном тапе по экрану. Доступна настройка быстрых действий по касанию или нажатию кнопок. Можно включить фонарик, запустить камеру, сделать скриншот или вызвать цифрового ассистента.

Компоновку рабочих столов можно настраивать, как и шторки быстрого доступа, разумеется. Выносится в них много чего и можно добавлять целый ряд функций и действий. Есть предустановленные приложения, но их не слишком много. Есть вариация Always On Display, которая активна только 10 сек, увеличить это время нельзя. Присутствует множество мелочей вроде сортировки иконок программ по цветам. Есть дополнительные возможности на базе искусственного интеллекта от Xiaomi — AI Interpreter, AI Notes и AI Recorder, а также предустановленный Google Gemini.

Впечатления

Для кого Poco X7 Pro? Ответ неоднозначный так как в целом он ориентирован на пользователей, которым важны производительность и автономность по невысокой цене. Тем не менее слабыми сторонами оказались камеры, отсутствие слота для карты памяти и аудио-разъемы. Хотя два последних момента точно не критичны в наше время облачных сервисов и беспроводных коммуникаций.

Цены на модель в Украине варьируют от почти 400 до 465 долларов в разных версиях памяти. У нас топовая – с 12 ГБ оперативки. И с точки зрения соотношения цена/производительность — это интересное решение. Если вам не критична камера с нарушенным балансом белого и принадлежность бренда к рынку Поднебесной — Poco X7 Pro может стать достойной альтернативой флагманских моделей других брендов.

Характеристики смартфона Poco X7 Pro (2412DPC0AG)

Связь: GSM (2(1900), 3(1900), 5(850), 8(900)); CDMA: BC0, BC1; WCDMA (1/2/4/5/6/8/19); FDD-LTE (1/2/3/4//5/7/8/18/19/20/26/28/66); TDD-LTE (38/40/41/42/48); 5G SA: (n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78); 5G NSA: (n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78) ОС: Android 15 + HyperOS 2.0 Экран: 6,67”, 1220×2712, AMOLED, 120 Гц, частота сенсорного слоя 480 Гц Процессор: MediaTek Dimensity 8400 Ultra Графика: Arm Mali-G720 MC7 1300 МГц Память оперативная, накопитель: 12 ГБ (+до 12 ГБ виртуальной), LPDDR4X + 512 ГБ, UFS 3.1 Основная камера: 50 Мпикс, Sony IMX882 (f/1,5, 1/1,95, PDAF, OIS, EIS) 8 Мпикс, SmartSens SC820CS (1/4, f/2,2, FF) Фронтальная камера: 20 Мпикс, OmniVision OV20B (1/4, f/2,2, FF) Слот для карт: 2×nano-SIM Коммуникации: Wi-Fi 6e, NFC, Bluetooth 5.4 Навигация: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo Разъем: USB Type-C Датчики: · Акселерометр · Гироскоп · Датчик освещения · Датчик приближения Дактилоскопический сенсор: Под экраном Защита: IP68 Аккумулятор: 6000 мАчас Мощность зарядки: 67 Вт, SUPERVOOC Габариты: 161×75,2×8,1 мм Масса: 203,5 г Поставщик: Магазин Poco на Алиекспресс Цена (8+256,12+512): $395, $465

Оценка:

+ автономность

+ быстрая зарядка

+ оптическая стабилизация камеры

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Михаил Черновой

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