Топ смартфонов с беспроводной зарядкой

Возможность заряжать цифровые устройства бесконтактным образом – бесценна. С этим согласятся если не все, то многие пользователи. Важно отметить что зарядка «без проводов» фактически пока невозможна, потому что к месту откуда передается энергия так или иначе подводятся какие-то кабеля. Будь то USB-кабель зарядки или тумбочка из Икеи со встроенной магнитной катушкой.

Чаще всего среди смартфонов именно флагманские модели оснащены бесконтактным модулем для восполнения аккумулятора. Интересно что это стало особенно актуальным по мере упрощения комплекта поставки мобильных устройств. Зарядник в них найдешь все реже, да и кабели скоро могут упразднить. Зато если у вас дома, на работе и в машине есть по бесконтактной зарядке, то ничего докупать с новой моделью не придется.

Другой практический момент – сохранность разъема. Если кабеля это расходный материал, то ремонт или замена разъема куда дороже. Как бы бережно вы не вытаскивали кабель, за пару лет разъем деформируется и контакт может появляться не сразу. Конечно, если вы меняете смартфон раз в год, такое не должно волновать.

Посмотрим какие смартфоны можно купить сегодня. Выберем модели смарфтонов с беспроводной зарядкой в самом нижнем ценовом сегменте, самую свежую и оптимальную по цене/производительности версию.

Самый дешевый смартфон с беспроводной зарядкой

Если задача стоит в том, чтобы такой аппарат просто был, то можно смотреть на самый доступный вариант. Проблематично, что таковым является Apple iPhone SE 2020, который морально уже устарел и скоро лишится всех обновлений iOS. Не знаем, как новый или официальный, но серую модель купить пока еще можно.

Чуть проще с Андроид-смартфоном. Blackview BV9900E – тоже 2020 года, но Android 10 еще какое-то время подержится. Так что пару лет благами беспроводной зарядки можно попользоваться.

Золотым бюджетником мы бы назвали Samsung Galaxy S10e. Этот мини-флагман чуть новее, 2011 года, но он получил обновление до Андроид 12. Если не нужны гипер-возможности камеры, но на китайцев снимать не хочется, то и камера, как для этой цены – прекрасна.

Новый смартфон с беспроводной зарядкой

Самой свежей моделью пока что является Apple iPhone 16. Цена примерно в тысячу условных единиц и свежайшие программные фишки купертиновцев.

Из лагеря зеленого робота тут оказался Motorola Edge 50 Neo. Релиз тоже состоялся в сентябре, но до настоящих Андроид-флагманов ему далековато. Хотя памяти у него много, экран OLED, Android 14. В целом хороший актуальный аппарат и даже не за все деньги мира.

Оптимальный смартфон с беспроводной зарядкой

По нашему мнению, тут должны быть флагманы 1-2 летней давности. Они подешевле сегодняшних, располагают мощными процессорами и актуальным софтом.

Так что можем смело рекомендовать всю линейку Samsung Galaxy S23. Какая именно модель – зависит от приоритетов. Для кого важна компактность – стандартная версия, кому нужна камера – Ultra-вариант. Приметно тоже самое касается линейки iPhone 15 – флагманы, которые все-таки не превратились в тыкву. Хотя мемчики нас в этом убеждают каждый год.

Агрегаторы также предлагают такие модели как Google Pixel 8 (осень 2023), Xiaomi 14 (начало 2024 года), OnePlus 12 (конец 2023), Motorola Edge 50 Pro (май 2024). Названия указаны в порядке сортировки по популярности на сервисе.

Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть факт популярности этих моделей. Но они в целом стоящие и дадут неплохой пользовательский опыт, особенно если владелец окажется фанатом бренда.

Михаил Черновой

Редактор Редактор

Не пропустите интересное! Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате! Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram