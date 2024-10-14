Топ смартфонів з бездротовою зарядкою

Можливість заряджати цифрові пристрої безконтактним чином безцінна. З цим погодяться якщо не всі, то багато користувачів. Важливо відзначити, що зарядка «без проводів» фактично поки що неможлива, тому що до місця, звідки передається енергія, так чи інакше підводяться якісь кабелі. Будь то USB-кабель зарядки або тумбочка з Ікеї із вбудованою магнітною котушкою.

Найчастіше серед смартфонів саме флагманські моделі оснащені безконтактним модулем для заповнення акумулятора. Цікаво, що це стало особливо актуальним у міру спрощення комплекту постачання мобільних пристроїв. Зарядник у них знайдеш дедалі рідше, та й кабелі скоро можуть скасувати. Зате якщо у вас вдома, на роботі та в машині є безконтактна зарядка, то нічого докупляти з новою моделлю не доведеться.

Інший практичний момент – безпека роз’єму. Якщо кабелю це витратний матеріал, то ремонт або заміна роз’єму набагато дорожче. Як би дбайливо ви не витягували кабель, за кілька років роз’єм деформується і контакт може з’являтися не відразу. Звичайно, якщо ви змінюєте смартфон раз на рік, таке не повинно турбувати.

Подивимося, які смартфони можна купити сьогодні. Виберемо моделі смарфтонів з бездротовою зарядкою в найнижчому ціновому сегменті, найсвіжішу та найоптимальнішу за ціною/продуктивністю версію.

Найдешевший смартфон з бездротовою зарядкою

Якщо завдання полягає в тому, щоб такий апарат був просто, то можна дивитися на найдоступніший варіант. Проблематично, що таким є Apple iPhone SE 2020, який морально вже застарів і скоро втратить всі оновлення iOS. Не знаємо, як новий чи офіційний, але сіру модель купити поки що можна.

Ледве простіше з Андроїд-смартфоном. Blackview BV9900E – теж 2020 року, але Android 10 ще якийсь час потримається. Так що кілька років благами бездротової зарядки можна скористатися.

Золотим бюджетником ми назвали б Samsung Galaxy S10e. Цей міні-флагман трохи новіший, 2011 року, але він отримав оновлення до Андроїд 12. Якщо не потрібні гіперможливості камери, але на китайців знімати не хочеться, то і камера, як для цієї ціни – прекрасна.

Новий смартфон із бездротовою зарядкою

Найсвіжішою моделлю поки що є Apple iPhone 16. Ціна приблизно тисячу умовних одиниць і найсвіжіші програмні фішки купертинівців.

З табору зеленого робота тут виявився Motorola Edge 50 Neo. Реліз теж відбувся у вересні, але до реальних Андроїд-флагманів йому далеко. Хоча пам’яті у нього багато, екран OLED, Android 14. Загалом гарний актуальний апарат і навіть не за всі гроші світу.

Оптимальний смартфон із бездротовою зарядкою

На нашу думку, тут мають бути флагмани 1-2 річної давності. Вони дешевше сьогоднішніх, мають потужні процесори і актуальний софт.

Тож можемо сміливо рекомендувати всю лінійку Samsung Galaxy S23. Яка саме модель залежить від пріоритетів. Для кого важливою є компактність – стандартна версія, кому потрібна камера – Ultra-варіант. Помітно те саме стосується лінійки iPhone 15 – флагмани, які все-таки не перетворилися на гарбуз. Хоча мімчики нас у цьому переконують щороку.

Агрегатори також пропонують такі моделі як Google Pixel 8 (осінь 2023), Xiaomi 14 (початок 2024), OnePlus 12 (кінець 2023), Motorola Edge 50 Pro (травень 2024). Назви вказані у порядку сортування за популярністю на сервісі.

Не можемо ні підтвердити, ні спростувати факт популярності цих моделей. Але вони в цілому вартісні і забезпечать непоганий користувацький досвід, особливо якщо власник виявиться фанатом бренду.

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram