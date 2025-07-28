Анонсовано стандарт бездротової зарядки Qi2 25W для iPhone та Android-смартфонів

Консорціум Wireless Power Consortium (WPC) офіційно анонсував Qi2 25W — оновлений стандарт бездротової зарядки з потужністю до 25 Вт.

Нова технологія вже використовується в останніх моделях iPhone. Оскільки Apple раніше перейшла на базовий стандарт Qi2, впровадження версії зі збільшеною потужністю стало логічним продовженням, хоч і не супроводжувалося окремою презентацією.

Із ситуацією на Android-ринку все складніше: більшість пристроїв ще не отримали офіційної сертифікації Qi2, хоча деякі смартфони технічно підтримують її за умови використання спеціальних магнітних чохлів.

Крім смартфонів, стандарт Qi2 25W вже застосовують зовнішні акумулятори і зарядні станції, які пройшли сертифікацію на початку липня.

Перша згадка про Qi2 25W з’явилася ще у квітні 2025 року під технічною назвою Qi2.2, а зараз стандарт офіційно переходить у стадію комерційного впровадження.