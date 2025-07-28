Анонсовано стандарт бездротової зарядки Qi2 25W для iPhone та Android-смартфонів28.07.25
Консорціум Wireless Power Consortium (WPC) офіційно анонсував Qi2 25W — оновлений стандарт бездротової зарядки з потужністю до 25 Вт.
Нова технологія вже використовується в останніх моделях iPhone. Оскільки Apple раніше перейшла на базовий стандарт Qi2, впровадження версії зі збільшеною потужністю стало логічним продовженням, хоч і не супроводжувалося окремою презентацією.
Із ситуацією на Android-ринку все складніше: більшість пристроїв ще не отримали офіційної сертифікації Qi2, хоча деякі смартфони технічно підтримують її за умови використання спеціальних магнітних чохлів.
Крім смартфонів, стандарт Qi2 25W вже застосовують зовнішні акумулятори і зарядні станції, які пройшли сертифікацію на початку липня.
Перша згадка про Qi2 25W з’явилася ще у квітні 2025 року під технічною назвою Qi2.2, а зараз стандарт офіційно переходить у стадію комерційного впровадження.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Набір клавіатури та мишки Logitech MK250 має стати черговим бестселером компанії у класі доступних комбо-комплектів. Розберемося чому
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Анонсовано стандарт бездротової зарядки Qi2 25W для iPhone та Android-смартфонів бездротова зарядка розробка смартфон
Консорціум Wireless Power Consortium (WPC) офіційно анонсував Qi2 25W – оновлений стандарт бездротової зарядки з потужністю до 25 Вт.
Укрзалізниця додасть верифікацію через Дію під час купівлі квитків події в Україні сервіс
З 1 серпня 2025 року для придбання та повернення квитків на окремі внутрішні потяги «Укрзалізниця» розпочне обов’язкову верифікацію через цифровий підпис у додатку «Дія».
Укрзалізниця додасть верифікацію через Дію під час купівлі квитків
Google відключить сервіс коротких посилань goo.gl
WhoFi: Wi-Fi навчився розпізнавати людей за спотворення сигналу
Штучна нервова система для роботів дозволить їм відчувати дотик
Мишка Razer Cobra HyperSpeed з 26 000 DPI коштує $100
Монітор Asus ProArt PA32QCV з матрицею 6K та підтримкою HDR10 з VESA DisplayHDR 600 коштує $1300
Nothing CMF Watch 3 Pro оснащені OLED-дисплеєм та GPS
Kioxia випустила рекордно великий SSD 246 ТБ
Battlefield 6 – вийшов перший трейлер і подробиці про мультиплеєр
Компанія Epson відзначає 20 років роботи в Україні
В Україні розпочали випуск платформи KVERTUS AD BERSERK для РЕБ