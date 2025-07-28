Анонсирован стандарт беспроводной зарядки Qi2 25W для iPhone и Android-смартфонов28.07.25
Консорциум Wireless Power Consortium (WPC) официально анонсировал Qi2 25W — обновлённый стандарт беспроводной зарядки с мощностью до 25 Вт. Это на 66% больше, чем у предыдущей версии Qi2, которая обеспечивала зарядку на уровне около 15 Вт.
Новая технология уже используется в последних моделях iPhone. Поскольку Apple ранее перешла на базовый стандарт Qi2, внедрение версии с увеличенной мощностью стало логичным продолжением, хоть и не сопровождалось отдельной презентацией.
С ситуацией на Android-рынке всё сложнее: большинство устройств ещё не получили официальную сертификацию Qi2, хотя некоторые смартфоны технически поддерживают её — при условии использования специальных магнитных чехлов.
Кроме смартфонов, стандарт Qi2 25W уже применяют внешние аккумуляторы и зарядные станции, которые прошли сертификацию в начале июля. По данным WPC, 14 Android-устройств уже сертифицированы, а несколько сотен моделей ожидают тестирования. Какие именно устройства первыми получат поддержку Qi2 25W — пока не сообщается.
Первое упоминание о Qi2 25W появилось ещё в апреле 2025 года под техническим названием Qi2.2, а сейчас стандарт официально переходит в стадию коммерческого внедрения.
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Анонсирован стандарт беспроводной зарядки Qi2 25W для iPhone и Android-смартфонов беспроводная зарядка разработка смартфон
Консорциум Wireless Power Consortium (WPC) официально анонсировал Qi2 25W — обновлённый стандарт беспроводной зарядки с мощностью до 25 Вт.
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