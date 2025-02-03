Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал

Купити смартфон Poco X7 Pro стало можливим зовсім недавно і, як з’ясувалося, це досить цікавий апарат бренду. Він перший отримав флагманський чіп Dimensity 8400 Ultra серед міжнародних версій смартфонів. Цей Mediatek конкурент Qualcomm Snapdragon Snapdragon 8s Gen 3, на хвилиночку. Є оптична стабілізація нехай і не найбільшого, але хорошого об’єктиву камери. У екрана досить швидка матриця разом з гарною передачею кольору. Так, ми все ще говоримо про порівняно доступний смартфон з дуже непоганими характеристиками, тому далі – докладніше.

Дизайн та ергономіка

Корпус виготовлений із пластику, стилізованого під метал. У руці лежить добре, прямокутні форми роблять його в міру чіпким. Покриття гладке з усіх боків і навіть у зоні задньої панелі, де відтворено рельєфний малюнок. Рамка по периметру виготовлена ​​з металу. Краї дисплея не заокруглені, екран тут плоский та рівний. Це тренд останнього року – повернення до класичної цегли без спроби зіграти на тонкощі бічних граней за рахунок використання крихкого екрану-водоспаду. Втішно, що корпус не просто не боїться пилу у вологи, а порівняно велика їх кількість і тривалий час, оскільки захищений по IP68.

Для тактильного комфорту куточки зроблені лише трохи округлими. Кнопки регулювання та гучності на правій грані. Лоток сім-карт, порт USB-C та динамік – знизу. MicroSD не можна додати. На лівій грані чисто. А на верхній – отвір мікрофона, другий динамік та інфрачервоний порт – для керування побутовими приладами еко-системи Xiaomi. Так, роз’єму для навушників немає, а от стереодинаміки не збалансовані за гучністю.



Фронтальна камера врізана у поле дисплея, під ним знизу розташований також дактилоскопічний сенсор. Основна камера оформлена модулем з двох кіл і овалу. Вони не надто сильно випирають, а комплектний чохол із запасом прикриває об’єктиви. Усього модулів два, поруч також світлодіодний спалах.

Тильна частина якої зазвичай мають можливість відігратися дизайнери в цій моделі може бути трьох розмальовок. У тон їм також фарбується і рамка корпусу. У нашому випадку маємо зелено-бірюзовий відтінок, який трохи пограє на світлі. Смуга з модулем камер однотонна, а друга частина з візерунком. Цікавіше виглядає варіація поєднань жовтого та чорного. Є також найбільш стриманий повністю чорний корпус.

У комплекті також є потужний зарядний пристрій на 90 Вт, кабель з USB-A на USB-C, чохол, скріпка для сим-лотка, документація.

Оснащення

Встановлений дисплей – фірмово названа матриця CrystalRes Flow AMOLED. Діагональ 6,67 дюйма, при роздільній здатності 1220×2712. Частота оновлення сенсорного шару – одна з найвищих, тому реакція на торкання – відмінна. Частота зображення може бути 60 або 120 Гц. Пікова яскравість екрана – 3200 нит, але тільки при відтворенні HDR-контенту. У стандартних умовах, при автоматичному регулюванні, максимальна яскравість становить 1400 ніт. Відомий показник частоти ШІМ – 1920Гц, що невиразно для ока, шлейфи в анімаціях та іграх ледь помітні на уповільненій відео-зйомці. Екран яскравий і соковитий, питань до передачі кольору майже немає. Звиклим до колористики Самсунгів перший час здаватиметься, що він бляклий, це можна підправити, обравши насичене налаштування кольорів і температуру. Оптичний сканер відбитків пальців під екраном спрацьовує швидко та точно. Він може виміряти пульс.

Цікаво, що ця модель стала першою на європейському ринку з процесором MediaTek Dimensity 8400, причому в його вдосконаленій версії Ultra. У чіпі застосовуються вісім продуктивних ядер Cortex-A725 з різною тактовою частотою, аналогічно рішенням, що використовуються у флагманських процесорах серії 9000. Для підтримки стабільної роботи при високих навантаженнях у пристрої передбачена випарна камера з нержавіючої сталі, що займає площу 5000 мм², що допомагає та запобігати перегріву. Повний список частот для різних кластерів наступний: 1 ядро ​​Cortex-A725 працює на 3,25 ГГц, 3 ядра Cortex-A725 на 3 ГГц та ще 4 шт. Cortex-A725 із робочою частотою 2 ГГц. Судячи з результатів синтетичних тестів, його найближчі конкуренти – девайси на Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. У новітні ігри можна грати на 40-55 fps при максимальних налаштуваннях, хоча є винятки, де красу доведеться знижувати, щоб отримати комфортні цифри.

Смартфон випускається у трьох версіях комплектацій пам’яті: 8+256, 12+256 та 12+256 ГБ оперативної та постійної пам’яті. У нашому випадку була топова модель із найбільшим обсягом. У налаштуваннях можна накинути ще до 12 ГБ пам’яті за рахунок місця на накопичувачі.

Камера

Основна камера оснащена 50-мегапіксельним сенсором Sony LTY-600, також відомим як IMX882. Об’єктив з діафрагмою f/1.5 підтримує оптичну стабілізацію зображення, і це є реальним перевагою. На додаток розміщена ультраширококутна камера роздільною здатністю 8 Мп та діафрагмою f/2.2, проте функція автофокусування в ній не передбачена. Фронтальна камера вбудована в дисплей і має роздільну здатність 20 Мпікс при діафрагмі f/2.2. На основну камеру можна записувати відео в 4K із частотою 60 кадрів на секунду. Ультраширококутна та фронтальна обмежена Full HD при 30 fps.

Скажімо, камера показує нормальний результат при достатньому рівні освітлення. Є чіткість і різкість ліній і лише зрідка не природним перенесенням кольорів. Динамічний діапазон досить широкий і дозволяє зберегти опрацювання світлих та темних ділянок кадру. Напрочуд, дворазове наближення практично не знижує якості, фото на нього іноді виходять якісніше і з більш оптимальним балансом білого. Автоматичний режим при нічних кадрах відпрацьовує так само, як і особливий для цього режим. У основного модуля, а точніше алгоритмів, що обробляють зображення з нього, явно є проблеми з кольоропередачею і світлими тонами. Вони не капітальні і за хорошого освітлення майже непомітні. Але це не абсолютний фото-флагман, камера не його коник, це й не декларувалося.

Аккумулятор

У Poco X7 Pro встановлений кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6000 мАг. Комплектний адаптер потужністю 90 Вт за 10 хвилин заряджає смартфон від 0 до 38%, а на повну зарядку потрібно близько 40 хвилин. Якщо оцінити автономність для звичайного робочого дня з інтернетом, відео та соціалками, то отримаємо десь 4-5 годин відео, близько 10 годин роботи з меню та додатками, 5 годин серфінгу в додатках соціальних мереж. Ще десяток годин смартфон отримував повідомлення, здійснив 18 дзвінків та десятки повідомлень у месенджерах. Таким чином, близько 30 годин середньостатистичного використання. Враховуючи швидку зарядку до 100% менш ніж за годину – у смартфона відмінна автономність.

Про HyperOS 2 на базі Android 15

З коробки смартфон працює на фірмовій HyperOS 2 на базі Android 15. Зазначимо, що для нього заявлено 3 роки оновлень операційної системи та ще 4 роки патчів безпеки.

В цілому вона не викликає роздратування через будь-які візуальні рішення або компонування меню налаштувань. Все можна знайти або скористатися пошуком по смартфону. Дисплей може включатися при взятті телефону в руці або подвійному тапі на екрані. Настроювання швидких дій щодо торкання або натискання кнопок. Можна увімкнути ліхтарик, запустити камеру, зробити скріншот або викликати цифрового помічника.

Компонування робочих столів можна налаштовувати, як і шторки швидкого доступу, очевидно. Виноситься в них багато чого і можна додавати цілу низку функцій та дій. Є встановлені програми, але їх не надто багато. Є варіація Always On Display, яка активна лише 10 сік, збільшити цей час не можна. Є безліч дрібниць на кшталт сортування іконок програм за кольорами. Є додаткові можливості на базі штучного інтелекту від Xiaomi – AI Interpreter, AI Notes та AI Recorder, а також встановлений Google Gemini.

Враження

Кому Poco X7 Pro? Відповідь неоднозначна, оскільки загалом вона орієнтована на користувачів, яким важливі продуктивність і автономність за невисокою ціною. Проте слабкими сторонами виявилися камери, відсутність слота для картки пам’яті та аудіо-роз’єми. Хоча два останні моменти точно не критичні в наш час хмарних сервісів та бездротових комунікацій.

Ціни на модель в Україні варіюють від майже 400 до 465 доларів у різних версіях пам’яті. У нас топова – з 12 ГБ оперативної пам’яті. І з погляду співвідношення ціна/продуктивність – це цікаве рішення. Якщо вам не критична камера з порушеним балансом білого та приналежність бренду до ринку Піднебесної – Poco X7 Pro може стати гідною альтернативою флагманським моделям інших брендів.

Характеристики смартфона Poco X7 Pro (2412DPC0AG)

Зв’язок: GSM (2(1900), 3(1900), 5(850), 8(900)); CDMA: BC0, BC1; WCDMA (1/2/4/5/6/8/19); FDD-LTE (1/2/3/4//5/7/8/18/19/20/26/28/66); TDD-LTE (38/40/41/42/48); 5G SA: (n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78); 5G NSA: (n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78) ОС: Android 15 + HyperOS 2.0 Екран: 6,67”, 1220×2712, AMOLED, 120 Гц, частота сенсорного шару 480 Гц Процесор: MediaTek Dimensity 8400 Ultra Графіка: Arm Mali-G720 MC7 1300 МГц Пам’ять оперативна, накопичувач: 12 ГБ (+12 ГБ віртуальної), LPDDR4X + 512 ГБ, UFS 3.1 Основна камера: 50 Мпікс, Sony IMX882 (f/1,5, 1/1,95, PDAF, OIS, EIS) 8 Мпікс, SmartSens SC820CS (1/4, f/2,2, FF) Фронтальна камера: 20 Мпікс, OmniVision OV20B (1/4, f/2,2, FF) Слот для карт: 2×nano-SIM Комунікації: Wi-Fi 6e, NFC, Bluetooth 5.4 Навігація: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo Роз’єм: USB Type-C Датчики: · Акселерометр · Гіроскоп · Датчик освітлення · Датчик наближення Дактилоскопічний сенсор: Під екраном Захист: IP68 Акумулятор: 6000 мАгод Потужність заряджання: 67 Вт, SUPERVOOC Габарити: 161×75,2×8,1 мм Маса: 203,5 г Постачальник: Магазин Poco на Алі Ціна (8+256,12+512): $395, $465

Оцінка:

+ автономність

+ швидка зарядка

+ оптична стабілізація камери

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Михайло Чорновий

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