03.02.25
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
views
0
comments 0
Poco X7 Pro

Купити смартфон Poco X7 Pro стало можливим зовсім недавно і, як з’ясувалося, це досить цікавий апарат бренду. Хороший процесор, достатньо пам’яті, захист корпусу, оптична стабілізація і деякі нюанси. Подивимося, чи не надто вони впливають.