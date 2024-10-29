Бюджетний смартфон Poco C75 на MediaTek коштує $110

Xiaomi представила новий бюджетний смартфон Poco C75, що надходить у продаж за ціною $109. Цей пристрій замінює Poco C65, випущений менш ніж рік тому, і має багато спільного з нещодавно представленим Redmi 14C.

Poco C75 оснащений процесором MediaTek Helio G81 Ultra, що забезпечує достатню продуктивність завдяки комбінації ядер ARM Cortex-A55 та Cortex-A75, а також графічному процесору Mali-G52 MC2. Смартфон комплектується 6 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 128 ГБ флеш-пам’яті eMMC 5.1. Акумулятор ємністю 5160 мАг підтримує провідну зарядку потужністю 18 Вт.

Дисплей пристрою є 6,88-дюймовою IPS-панель з роздільною здатністю 720p і частотою оновлення 120 Гц. Основна камера має роздільну здатність 50 МП, а фронтальна – 13 МП. За додаткову плату $20 можна придбати версію з 8 ГБ оперативної пам’яті і 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Компанія Xiaomi представила новий бюджетний смартфон під брендом POCO – модель Poco M6 Plus 5G. Цей гаджет оснащений 6.79-дюймовим дисплеєм з IPS-матрицею, роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц, яскравістю 550 ніт та захистом Corning Gorilla Glass 3.

Смартфон працює на процесорі Snapdragon 4 Gen 2 AE із максимальною тактовою частотою ядер 2.3 ГГц. Пристрій пропонується в конфігураціях з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR4X) та накопичувачем на 128 ГБ (UFS 2.2), який можна розширити до 1 ТБ за допомогою картки пам’яті.

Poco M6 Plus 5G має захист IP53 та бічний сканер відбитків пальців. Основна камера представлена ​​двома модулями: основним на 108 МП (Samsung ISOCELL HM6) та допоміжним на 2 МП. Фронтальна камера має роздільну здатність 13 МП.

Смартфон живиться від акумулятора ємністю 5030 мАг, що підтримує швидке заряджання потужністю 33 Вт. З коробки пристрій працює на операційній системі Android 14 із оболонкою HyperOS.