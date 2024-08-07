Компанія Xiaomi представила новий бюджетний смартфон під брендом POCO – модель Poco M6 Plus 5G. Цей гаджет оснащений 6.79-дюймовим дисплеєм з IPS-матрицею, роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц, яскравістю 550 ніт та захистом Corning Gorilla Glass 3.

Смартфон працює на процесорі Snapdragon 4 Gen 2 AE із максимальною тактовою частотою ядер 2.3 ГГц. Пристрій пропонується у конфігураціях з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR4X) та накопичувачем на 128 ГБ (UFS 2.2), який можна розширити до 1 ТБ за допомогою картки пам’яті.

Poco M6 Plus 5G має захист IP53 та бічний сканер відбитків пальців. Основна камера представлена ​​двома модулями: основним на 108 МП (Samsung ISOCELL HM6) та допоміжним на 2 МП. Фронтальна камера має роздільну здатність 13 МП.

Смартфон живиться від акумулятора ємністю 5030 мАг, що підтримує швидке заряджання потужністю 33 Вт. З коробки пристрій працює на операційній системі Android 14 із оболонкою HyperOS.

Продажі Poco M6 Plus 5G розпочнуться в Індії 5 серпня, і ціна починатиметься від $160.