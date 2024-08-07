Смартфон PocoM6 Plus 5G з дисплеєм 120 Гц, чіпом Snapdragon 4 Gen 2 AE і камерою 108 Мпікс коштує $16007.08.24
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Статті & тести
05.08.24
Огляд мишки Logitech G309 та клавіатури Logitech G515 TKL: по-дорослому
280
Ігрова миша Logitech G309 та клавіатура Logitech G515 TKL анонсовані зовсім недавно. Кожна цікава по-своєму та має цікаві додаткові налаштування. Розберемося, що пристрої можуть запропонувати
29.07.24 | 04.59
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
26.07.24 | 05.15
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
22.07.24 | 06.04
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
19.07.24 | 05.19
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
17.07.24 | 19.24
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
15.07.24 | 05.16
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
10.07.24 | 16.01
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
08.07.24 | 05.01
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
01.07.24 | 22.56
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
24.06.24 | 05.10
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
17.06.24 | 06.09
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
14.06.24 | 05.20
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
10.06.24 | 06.23
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Новини
07.08.24 | 12.20
Смартфон PocoM6 Plus 5G з дисплеєм 120 Гц, чіпом Snapdragon 4 Gen 2 AE і камерою 108 Мпікс коштує $160Poco смартфон
Смартфон Poco M6 Plus 5G працює на процесорі Snapdragon 4 Gen 2 AE із максимальною тактовою частотою ядер 2.3 ГГц. Пристрій пропонується у конфігураціях з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті
07.08.24 | 10.03
SK hynix готова випускати 400-шарову пам’ять NAND вже у 2025 роціSK Hynix накопичувач розробка
Компанія SK hynix вже продемонструвала 321-шаровий зразок NAND у серпні 2023 року і тепер націлена на досягнення щільності в 400 шарів.
07.08.24 | 12.20
Смартфон PocoM6 Plus 5G з дисплеєм 120 Гц, чіпом Snapdragon 4 Gen 2 AE і камерою 108 Мпікс коштує $160
07.08.24 | 10.03
SK hynix готова випускати 400-шарову пам’ять NAND вже у 2025 році
07.08.24 | 07.40
Шутер Spectre Divide дозволяє грати одразу двома персонажами. Його розробляли автори Apex Legends, Call of Duty, CS:GO та Overwatch
07.08.24 | 06.07
Смартфони-розкладачки Motorola Razr 50 та Razr 50 Ultra почали продаватися в Україні. Вартість – від 37 000 грн
06.08.24 | 16.10
Audi A6 та S6 E-tron отримали запас ходу 700 км та зарядку з 10 до 80% за 21 хвилину
06.08.24 | 14.16
Батьки зможуть обмежувати дітям використання Андроїд смартфона через Google Family Link
06.08.24 | 12.18
Грати в Valorant тепер можна на Sony PlayStation 5 та Xbox Series
06.08.24 | 10.07
Ігровий монітор AOC AGON Pro AG276QZD2 оснащений матрицею Samsung QD-OLED роздільною здатністю 2K з частотою 240 Гц
06.08.24 | 08.01
Ігровий журнал Game Informer припиняє своє існування через 33 роки
05.08.24 | 18.30
Edifier анонсувала навушники Huazai Halo Space з підтримкою Spatial Audio, ANC та автономністю до 50 годин
05.08.24 | 16.08
Посвідчення водія в Україні захистять QR-кодом від підроблення
05.08.24 | 14.10
Вигнутий ігровий монітор Acer Predator X32 X3 QD-OLED із 4K-екраном частотою 240 Гц оцінили у $1200
05.08.24 | 12.55