Смартфон PocoM6 Plus 5G с дисплеем 120 Гц, чипом Snapdragon 4 Gen 2 AE и камерой 108 Мпикс стоит $16007.08.24
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Статьи & тесты
05.08.24
Обзор мышки Logitech G309 и клавиатуры Logitech G515 TKL: по-взрослому
620
Игровая мышь Logitech G309 и клавиатура Logitech G515 TKL вышли совсем недавно. Каждая интересна по-своему и имеет интересные дополнительные настройки. Разберемся что устройства могут предложить
26.07.24 | 05.15
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
22.07.24 | 06.04
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
19.07.24 | 05.19
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
17.07.24 | 19.14
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
15.07.24 | 05.16
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
10.07.24 | 16.01
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
08.07.24 | 05.01
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
01.07.24 | 22.50
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
24.06.24 | 05.10
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
17.06.24 | 05.55
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
14.06.24 | 05.03
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
10.06.24 | 06.10
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Новости
07.08.24 | 12.20
Смартфон PocoM6 Plus 5G с дисплеем 120 Гц, чипом Snapdragon 4 Gen 2 AE и камерой 108 Мпикс стоит $160Poco смартфон
Смартфон Poco M6 Plus 5G работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 2 AE с максимальной тактовой частотой ядер 2.3 ГГц. Устройство предлагается в конфигурациях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти
07.08.24 | 10.03
SK hynix готова выпускать 400-слойную память NAND уже в 2025 годуSK Hynix накопитель разработка
Компания SK hynix уже продемонстрировала 321-слойный образец NAND в августе 2023 года, и теперь нацелена на достижение плотности в 400 слоев.
07.08.24 | 12.20
Смартфон PocoM6 Plus 5G с дисплеем 120 Гц, чипом Snapdragon 4 Gen 2 AE и камерой 108 Мпикс стоит $160
07.08.24 | 10.03
SK hynix готова выпускать 400-слойную память NAND уже в 2025 году
07.08.24 | 07.40
Разработчики Apex Legends, Call of Duty, CS:GO и Overwatch выпустили свой необычный сетевой шутер Spectre Divide
07.08.24 | 06.07
Смартфоны-раскладушки Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra начали продаваться в Украине. Цены от 37 000 грн
06.08.24 | 14.16
Родители смогут ограничивать детям использование Андроид смартфона через Google Family Link
06.08.24 | 12.18
Играть в Valorant теперь можно на Sony PlayStation 5 и Xbox Series
06.08.24 | 10.07
Игровой монитор AOC AGON Pro AG276QZD2 оснащен матрицей Samsung QD-OLED разрешением 2K с частотой 240 Гц при цене $600
05.08.24 | 18.30
Edifier анонсировала наушники Huazai Halo Space с поддержкой Spatial Audio, ANC и автономностью до 50 часов
05.08.24 | 17.08
Видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060 больше не будет. Компания прекращает их производство
05.08.24 | 14.10