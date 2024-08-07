Компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон под брендом POCO — модель Poco M6 Plus 5G. Этот гаджет оснащен 6.79-дюймовым дисплеем с IPS-матрицей, разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 550 нит и защитой Corning Gorilla Glass 3.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 2 AE с максимальной тактовой частотой ядер 2.3 ГГц. Устройство предлагается в конфигурациях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и накопителем на 128 ГБ (UFS 2.2), который можно расширить до 1 ТБ с помощью карты памяти.

Poco M6 Plus 5G имеет защиту IP53 и боковой сканер отпечатков пальцев. Основная камера представлена двумя модулями: основным на 108 МП (Samsung ISOCELL HM6) и вспомогательным на 2 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП.

Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5030 мАч, поддерживающего быструю зарядку мощностью 33 Вт. Из коробки устройство работает на операционной системе Android 14 с оболочкой HyperOS.

Продажи Poco M6 Plus 5G начнутся в Индии 5 августа, и цена будет начинаться от $160.