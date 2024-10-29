Бюджетный смартфон Poco C75 на MediaTek стоит $11029.10.24
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Poco C75, который поступает в продажу по цене $109. Это устройство заменяет Poco C65, выпущенный менее года назад, и имеет много общего с недавно представленным Redmi 14C.
Poco C75 оснащен процессором MediaTek Helio G81 Ultra, обеспечивающим достаточную производительность благодаря комбинации ядер ARM Cortex-A55 и Cortex-A75, а также графическому процессору Mali-G52 MC2. Смартфон комплектуется 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ флэш-памяти eMMC 5.1. Аккумулятор емкостью 5160 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт.
Дисплей устройства представляет собой 6,88-дюймовую IPS-панель с разрешением 720p и частотой обновления 120 Гц. Основная камера имеет разрешение 50 МП, а фронтальная – 13 МП. За дополнительную плату в $20 можно приобрести версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
Компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон под брендом POCO — модель Poco M6 Plus 5G. Этот гаджет оснащен 6.79-дюймовым дисплеем с IPS-матрицей, разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 550 нит и защитой Corning Gorilla Glass 3.
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 2 AE с максимальной тактовой частотой ядер 2.3 ГГц. Устройство предлагается в конфигурациях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и накопителем на 128 ГБ (UFS 2.2), который можно расширить до 1 ТБ с помощью карты памяти.
Poco M6 Plus 5G имеет защиту IP53 и боковой сканер отпечатков пальцев. Основная камера представлена двумя модулями: основным на 108 МП (Samsung ISOCELL HM6) и вспомогательным на 2 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП.
Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5030 мАч, поддерживающего быструю зарядку мощностью 33 Вт. Из коробки устройство работает на операционной системе Android 14 с оболочкой HyperOS.
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