Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок

Смартфон Oppo A40m приємно вражає дизайном та набором деяких компонентів, які роблять із нього модель впевненого нижнього середнього класу. Розберемося докладніше.

Дизайн та ергономіка

Смартфон Oppo A40m має класичне компонування. В еру однакових смартфонів у ньому складно знайти щось непересічне. Тим не менш і бюджетні моделі нині отримують цікаві кольори, гру відтінків на задній панелі та набір можливостей, які раніше були притаманні дорожчим моделям.

Корпус хоч і виконаний із пластику, за рахунок акуратних фасок та якісного складання відчувається добротним і не надто легким. Фаски сприяють кращому зчепленню з рукою.

Фронтальна частина вимкненого дисплея – чорне глянсове полотно з нанесеною із заводу захисною плівкою. За вирізом у ній можна визначити де розташовані датчики наближення та освітленості – правіше за фронтальну камеру.

Клавіші регулювання гучності та вмикання – на правій грані. В останню також вбудований дактилоскопічний сенсор.

Тильна частина має матове покриття. Може бути лише темно-сірого, ближче до чорного кольору з помітними блискітками, що грають на світлі. Без прямого освітлення відблисків немає. Датчик. Так, у основної камери лише один модуль.

Оснащення

Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 побудований на восьми ядрах із тактовою частотою 2,1 ГГц (4 штуки Cortex-A73 + 4 штуки Cortex-A53). Виготовлений за техпроцесом 11 нм і включає графіку Adreno 610 з частотою 1150 МГц.

На жаль реалії ринку бюджетного сегменту, призвели до того, що для Qualcomm розробляти нові чіпи для бюджетних класів пристроїв просто невигідно. Ці ніші вже успішно зайняли Unisoc та MediaTek. Тому перед нами ремейк процесорного рішення Snapdragon 662 2020 зі злегка підтягнутими частотами.

Чи дається взнаки це на експлуатації смартфона? сервісів надання та отримання послуг.

Зробити фото тексту як нотатка/нагадування – базова камера дозволяє. Пройти ідентифікацію в Діі та поспілкуватися по відео-зв’язку фронтальна камера дозволяє.

Пам’яті достатньо, щоб записати медіафайли для офлайн доступу. Акумулятора вистачить на цілий робочий день, а середня за зарядкою досить швидко його заповнить. Комунікації не новітніх стандартів, однак їх достатньо для отримання швидкого доступу через бездротову мережу та підключення аудіо-аксесуарів. Дійсно затребуваний модуль NFC є. Тож можна спокійно розплачуватися безконтактно недорогим смартфоном.

Враження та конкуренти

Можливо, Oppo A40m (CPH2669) не вистачає зірок з неба і отримав не найстабільніший процесор. Однак за рахунок свіжої версії Android та достатньої кількості пам’яті проблем у роботі з ним не виникає. Існує все необхідне для щоденного використання.

У цьому сегменті зазвичай багато моделей. Відсортувавши за ціною в діапазоні 8-9 тис. бачимо Samsung, Xiaomi, Realme і вони виявляються дворічної давності з вже старими версіями ОС Андроїд. Важливіше те, що дешевше можна взяти моделі на Mediatek Helio G88 і G99. Це хоч і стрімко старі рішення, по поєднанню продуктивності/вартості на голову вище встановленого Snapdragon 6s 4G Gen1.

Помітним конкурентом може виявитися Motorola Moto G54 Power (з Android 13, а не 14, але більшим акумулятором). HMD Fusion цікавий тим, що в ньому встановлений новий модуль камери на 108 Мпікс. Samsung Galaxy A16 отримав фірмовий базовий процесор Exynos 1330, що теоретично трохи поліпшить його показники автономності. Власне, вибір зі свіжих моделей, що дійсно стоять, невеликий, тому Oppo A40m вартий уваги як робочий смартфон на кожен день.

Характеристики смартфона Oppo A40m (CPH2669)

Зв’язок: GSM: 850/900/1800/1900 МГц WCDMA: Діапазони 1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: Діапазони 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 LTE TDD: Діапазони 38/39/40/41 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78 ОС: Android 14 + ColorOS 14.1 Екран: 6,67”, 720×1604, 264 PPI, IPS, 90 Гц Процесор: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1, 8 ядер, 2200 Гц Графіка: Adreno 610 Пам’ять оперативна, накопичувач: 8 (+ 8 ГБ віртуальної), LPDDR4X 2133 МГц + 256 ГБ, UFS 3.1 Основна камера: 50 Мпікс, ширококутний; f/1.8

Датчик відстані Фронтальна камера: 5 Мпікс; ультраширококутний, f/2.2 Слот для карт: 2×nano-SIM Комунікації: NFC, Wi-Fi 6 802.11ac, Bluetooth 5.0 Навігація: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo Роз’єм: USB Type-C Датчики: Акселерометр

Гіроскоп

Датчик освітлення

Датчик наближення Дактилоскопічний сенсор: У кнопці Захист: IP65 Акумулятор: 5100 мА·год Потужність заряджання: 45 Вт, SUPERVOOC Габарити: 165,8×76,1×7,7 мм Маса: 186 г Постачальник: Компанія Oppo AED Україна Ціна: $195

Оцінка:

+ Ергономіка

+ фронтальна камера

+ швидка зарядка

+ Дактилоскопічний сканер під екраном

-ні чохла в комплекті

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