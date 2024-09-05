Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком

Флагманський годинник Oppo Watch X отримав актуальні технології та датчики. Не підтримують сотні режимів занять спортом і дозволяють сплатити каву прямо під час прогулянки. Докладніше про годинник розповімо в цьому огляді

Дизайн та ергономіка

Oppo Watch X – флагманський годинник компанії, але виглядають вони настільки лаконічно і стримано що знають про це тільки вивчили попередньо інформацію про них.

Скло екрана практично на все коло циферблату. По його краях лише трохи виступає металевий корпус. Праворуч є дві кнопки – кругла та прямокутна.

У круглої обертається корпус, але він не виконує жодних перегортань чи регулювань. Силіконовий ремінець з мінімальним люфтом кріпиться до корпусу класичним кріпленням шириною 22 м. Тільки додавши уточнення, що скло на екрані сапфірове, а корпус з нержавіючої сталі, розумієш, що смарт-годинник флагманського рівня.

Комплектний ремінець виглядає зазвичай, але за якістю відчувається непоганим. Він у міру жорсткий та гнучкий. Точно куди надійніший як деякі начебто і товсті силіконові ремінці. Незважаючи на те, що він тримає форму і не надто гнеться, руку не здавлює. Регулювання достатньо для рук практично будь-якого діаметра. Кольори ремінців – чорний, як у нас, а також білий та коричневий.

Оснащення

Oppo Watch X отримали актуальні технології та датчики. Дисплей діаметром 1,43 дюйми використовує матрицю на базі технології AMOLED. Дозвіл у цифрах може не вражає уяву, але насправді тонкі лінії та дрібні деталі інтерфейсу чудово виглядають і добре помітні. Мінімальної яскравості достатньо для темних приміщень та використання вночі. Максимальною в більшості сценаріїв теж, але в окремих випадках яскравого сонця, що світить прямо на годинник, більші елементи циферблату допомагають компенсувати недостатність підсвічування.

Корпус виконано зі сталі і відчувається дуже якісним і добре зібраним. Годинник досить важкий для своїх габаритів. Більшості це подобається. Корпус має рівень захисту від води та пилу IP68. Тому можна сміливо бігати, потрапляти під дощ, мити їх та плавати до години на невеликій глибині. Вищий тиск годинник не витримує, тому перевіряти його на глибині більше метра, не варто.

Серед датчиків є крокомір, пульсометр, пульсоксиметр (SpO2). Маршрут годинник може відстежувати без підключеного на час тренування смартфона завдяки вбудованому GPS.

Годинник може стежити за якістю сну, керувати музикою на смартфоні (піктограма з’явиться автоматично на циферблаті), приймати та відхиляти дзвінки, читати повідомлення та SMS.

Що помітно виділяє їх серед безлічі розумних хронометрів-трекерів, так це наявність NFC. Не дістаючи смартфон із кишені оплатити покупки, купити проїзд у метро просто приклавши руку з годинником до терміналу – безцінно. Хоча й вимагатиме введення pin-коду, але такі правила безпеки платежів у Google.

Для заряджання використовується 4-контакти, які потрібно додати до фірмового зарядного пристрою. Воно підтримує швидку фірмову зарядку VOOC Flash Charge на потужності 10 Вт. Частіше такі пристрої заряджаються вдвічі повільніше.

Інтерфейс та робота

Працює годинник на Wear OS від Google. Спеціальна операційна система для пристроїв, що носяться, від Google дуже зручна. Маємо спритний інтерфейс, кілька варіантів представлення меню програм. З конкретнішого – можливість користуватися навігацією на картах, отримуючи підказки на годиннику.

Але екзотикою є те, що година мають дві операційні системи. І для кожної встановлено окремий чіпсет. Основна Wear OS від Google працює з Snapdragon W5 Gen 1. Допоміжна, RTOS або Real Time Operating System працює з Bestechnic BES2700BP. На RTOS виділено 4 ГБ пам’яті eMMC, а на Wear OS – 32 ГБ швидшої вбудованої пам’яті. Друга, розрахована на рутинні та не важкі завдання.

Навігація за програмним інтерфейсом може бути незвичною, тому що в меню ми потрапляємо через кнопку, а повертаємося на крок назад – свайпом екрану. Тобто використовується свого роду гібридне керування. Це може бути незручно, наприклад, за кермом, хоча користуватися гаджетами під час керування автомобілем ми і так звичайно ж не радимо.

Виклик меню програм і вихід із нього – та сама кнопка – верхня. Це ок, якби повернення відбувалося лише на один рівень вкладеності. А так, ми завжди виходимо на циферблат і подорож меню починається з нуля. Інстинктивно ми так робили перші кілька днів. І лише потім звикли до свайпів для повернення.

Нижня кнопка програмується на одноразове або дворазове натискання. Дії “назад” на один крок у списку функцій немає. Тільки виклик додатків та пунктів меню, тренувань, наприклад.

Примітно, що автономності в них приділили чимало уваги. Справа в тому, що середньостатистичний розумний годинник живе від одного заряду акумулятора один день. Годинник Оппо чекала б та ж доля, якби не «двоїстість» системи. «Розумний» режим роботи годинника визначає тип навантаження та поведінки користувача, оптимізуючи обчислювальні ресурси. У результаті, ми дійсно маємо 3-4 дні автономної роботи за всіх активних сповіщень та фонового відстеження стану організму. Так, з щоденним тренуванням більше години з використанням навігації ми повернемося до 1-2 днів. Якщо ж використовувати його по мінімуму – в економному енерго режимі, отримувати деякі оповіщення, керувати музикою і моніторити сон, то можна вийти навіть на 10-11 днів. Заявлених 12 ми, на жаль, не отримали.

Додаток

OHealth підозріло схоже на програму для налаштування годинника іншого бренду. Принаймні меню циферблатів їх перегляду так точно. Однак загалом воно більш лаконічне, тут менше налаштувань і в основному виводяться фізичні дані та основні налаштування годинника.

Що варто було б запозичити цьому іншому бренду – це можливість легкої колірної кастомізації циферблатів. Дизайнів основного екрану багато, звичайно, круглому екрану більше підходять класичні варіанти зі стрілками, але й цифрові чи творчі теж виглядають непогано.

Враження

Зараз розумний годинник високого та середнього рівня відрізняється буквально кількома пунктами в переліку підтримуваних режимів спортивних занять. Як правило, їх мінімум п’ятдесят, доходячи до психологічної позначки в сотню. Проблема в тому, що прості обивателі, напевно, знайдуть свої спортивні захоплення і серед кількох десятків. А ті екзотичні, ймовірно, вимагатимуть більш професійного трекера. Хоча це лише припущення. Ми знайшли їзду велосипедом, біг, прогулянки, скандинавську ходьбу, байдарки, веслування в залі та на вулиці, байдарки, ролики, скейт, теніс, сквош, настільний теніс, бадмінтон, кінна їзда… У більш захищених пристроях були і плавання у басейн і відкритий воді. Які ще 90 видів потрібні користувачеві розумного годинника ми не розуміємо. У цьому годиннику автоматично розпізнаються біг, ходьба, велосипед, плавання, еліптичні тренажери.

Що стосується датчиків то тут у нас складається враження що виробники хочуть, щоб згодом (цікавий каламбур) їхній смарт-годинник замінили відвідування терапевта. Замір пульсу, рівня кисню, температури, тиску та цукру. Все це із зап’ястя. Звучить як комерційна ідея медичного стартапа Теранос, директорат якого посадили у в’язницю за шахрайство.

Годинник Oppo Watch X дійсно може трохи більше ніж просто вважати час занять, орієнтовні калорії та час сну. Чутливості гиро датчика вистачає щоб оцінювати гру бадмінтон. Годинник аналізуватиме амплітуду та інтенсивність рухів. Запрограмовані алгоритми вважають час відновлення, базуючись на отриманих даних після пробіжки. Все це дійсно працює з допустимими припущеннями і точно дешевше за персонального тренера. Купити чай або зробити покупки в магазині по дорозі можна трохи простіше завдяки безконтактній оплаті.

В цілому ж Oppo Watch X один з лідерів за схожістю з класичним годинником, який шукає багато хто. Так, Apple Watch та їм подібні кубики на зап’ясті багатьох влаштовують. Але в даному випадку ми маємо напрочуд непогану автономність, хороший функціональний набір і відмінний класичний дизайн з непоганим захистом.

Характеристики розумного годинника Oppo Watch X (OWWE231)

Дисплей: 1,43”, 466х466, AMOLED, 600 ниток Процесор: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 Пам’ять ОЗУ+ПЗУ: 2+32 ГБ Операційна система: Google Wear OS 4 Датчики: прискорення, гіроскоп, геомагнітний, барометр, Комунікації: Bluetooth 5.0 BLE Навігація: GPS Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n Заряджання: провідна магнітна Сумісність: Android 8+, iOS 12.0+ Ємність акумулятора: 500 мА·год Захист: MIL-STD-810H, IP68 Вага: 80 г (з ремінцем) Габарити: 47×46×12 мм Де купити: Предст-во Oppo в Україні Ціна: $355

Оцінка:

+ якість матеріалів

+ захист екрану + чуйний інтерфейс

+ автономність

+ NFC

Читайте також:

Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті

Xiaomi представила смарт-годинник Black Shark S1 із захистом IP68 та вартістю $50

Samsung представила дві нові пари годинників Galaxy Watch

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram