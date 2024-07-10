Samsung представила дві нові пари годинників Galaxy Watch і дві моделі навушників Galaxy Buds

Samsung окрім нових моделей розкладних смартфонів Flip 6 і Fold 6 представила дві нові пари годинників Galaxy Watch і дві моделі навушників Galaxy Buds.

Смарт годинник компанії цього року представлений двома моделями – Galaxy Watch7 та Galaxy Watch Pro. Саме так, старша модель без цифрового індексу, ймовірно, має підкреслити кращу оснащеність.

Також і навушники – маємо моделі Galaxy Buds 3 та Galaxy Buds 3 Pro. Візуально вони дуже відрізняються від попередників. Що ще цікавіше – звичайна модель виконана у форматі вкладок, а просунута – внутрішньоканальна.

Дизайн Samsung Galaxy Watch7 та Galaxy Watch Pro

Зізнатися, до дизайну смарт годинника компанії у нас були причіпки лише з останніми поколіннями. Коли вони, як і більшість моделей на ринку, стали обтічними скляними камінцями на руках чоловіків та жінок. Куди поділися брутальні, масивні, майже класичні на вигляд годинники і що немаловажно – з безелем, що крутиться?

У цьому поколінні брутальність трохи відновили, але у pro-версії. Однак елементів, що крутяться, немає, ні безеля, ні кнопок. Хоча ні, кнопки схожі на ті, що використовуються в захищеному годиннику. А ось в іншому це крупненький глянсовий камінь на широкому ремінці. Заявлено, що їхні екрани захищені сапфіровим склом.



Samsung Galaxy Watch7 це ще скромніша на вигляд модель. Має трохи видатних за межі екрану металевий корпус. Скромний дизайн, невелика вага – дівчатам підійде. Доступні варіанти ширини Galaxy Watch7 40 та 44 мм, а у Galaxy Watch Pro – 47 мм.

Доступні кольори Galaxy Watch7 – зелений та сріблястий, а Galaxy Watch Pro – сріблястий, сірий та білий.

Функціональність Samsung Galaxy Watch7 та Galaxy Watch Pro

Смарт годинник Самсунг, як завжди, вміє багато. Крім сотень режим тренування, виміру пульсу сатурації та температури, з умовно несподіваного додали вимір потужності обертання педалей на велосипеді. Суть у цьому, що цього зазвичай потрібен окремий датчик. Годинники ж розраховують це на базі динамічних характеристик користувача та пройденої відстані та кутів нахилу.

Є швидка зарядка та цілковитий захист у обох моделей. Для занурення під воду це 10 АТМ, а частинок це IP68. Від ударів має допомогти сертифікація щодо тестів MIL-STD-810.

Дизайн Samsung Galaxy Buds 3 та Galaxy Buds 3 Pro

Навушники Samsung Galaxy Buds 3 і Galaxy Buds 3 Pro в цьому поколінні напрочуд єдині в дизайні. Поки ми розглядали їх із колегами під час демонстраційної сесії, неодноразово помилялися в тому, яка перед нами модель. Справа в тому, що відрізняються вони лише трохи формою корпусу та конструкцією. Амбушюри в просунутій моделі в кейсі майже не видно. Зате є світлодіодна смуга, яка спрацьовуватиме при повідомленнях та заряджання в кейсі. Сподіваємось її можна буде відключати для економії заряду.

І це попри прозору кришку зарядного кейсу. За дизайном вони ідентичні – прозорі кришки, космічний сірий колір пластикового корпусу, кнопка для поєднання знизу та світлодіод. Є маркування лівого та правого навушника (блакитна та помаранчева ризику) щоб не вгадувати на ходу формою. Відповідні позначки є знизу на те торцях корпусів навушників.

Характеристики Samsung Galaxy Buds 3 та Galaxy Buds 3 Pro

Головними відмінностями крім конструкції є розмір динаміків. У Galaxy Buds 3 це 11-мм драйвер, а у прошки 10 мм, але з додатковим 6,1-мм планарним драйвером. До другого є питання, оскільки це досить нішевий компонент для Hi-Fi моделей.

У цьому поколінні Buds Pro додали кілька функцій, що реалізуються з ІІ. Так, навушники можуть автоматично заглушувати музику не тільки коли до вас хтось звертається на вулиці, а й безпосередньо під час повітряної тривоги. Так-так, штучний інтелект навчили як звучать сирени світу та впровадили такий шаблон роботи. У звичайній моделі також є активне шумозаглушення, але без смарт-сценаріїв та адаптивних режимів.



У обох моделей є сенсорне керування, автоматичне підключення до джерел, голосове керування та бездротова зарядка у кейсу. Обидві моделі не бояться води та пилу за стандартом IP57. Їхніх кейсів це не стосується…