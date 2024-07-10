Samsung представила две новые пары часов Galaxy Watch и две модели наушников Galaxy Buds

Samsung кроме новых моделей раскладных смартфонов Flip 6 и Fold 6 представила две новые пары часов Galaxy Watch и две модели наушников Galaxy Buds.

Смарт часы компании в этом году представлены двумя моделями – Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Pro. Именно так, старшая модель без цифрового индекса, вероятно должна подчеркнуть лучшую оснащенность.

Также и наушники – имеем модели Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro. Визуально они прямо очень сильно отличаются от предшественников. Что еще любопытнее – обычная модель выполнена в формате вкладышей, а продвинутая – внутриканальная.

Дизайн Samsung Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Pro

Признаться, к дизайну смарт часов компании у нас были придирки лишь с последними поколениями. Когда они, как и большинство моделей на рынке, стали обтекаемыми стеклянными камушками на руках мужчин и женщин. Куда подевались брутальные, массивные, почти классические на вид часы и что немаловажно – с крутящимся безелем?

В этом поколении брутальность немного восстановили, но в pro-версии. Однако крутящихся элементов нет, ни безеля, ни кнопок. Хотя нет, кнопки похожи на те, что используются в защищённых часах. А вот в остальном это крупненький глянцевый булыжник на широком ремешке. Заявлено что их экраны защищены сапфировыми стеклами…

Samsung Galaxy Watch7 это еще более скромная на вид модель. У нее немного выдающихся за пределы экрана металлический корпус. Скромный дизайн, небольшой вес – девушкам подойдет. Доступные варианты ширины Galaxy Watch7 40 и 44 мм, а у Galaxy Watch Pro – 47 мм.

Доступные цвета Galaxy Watch7 – зеленый и серебристый, а Galaxy Watch Pro – серебристый, серый и белый.

Функциональность Samsung Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Pro

Смарт часы Самсунг, как всегда, умеют многое. Помимо сотен режим тренировки, измерения пульса сатурации и температуры, из условно неожиданного добавили измерение мощности вращения педалей на велосипеде. Суть в том, что для этого обычно нужен отдельный датчик. Часы же рассчитывают это на базе динамических характеристик пользователя и пройденного расстояния и углов наклона.

Есть быстрая зарядка и полнейшая защита у обоих моделей. Для погружения под воду это 10 АТМ, а для частиц это IP68. От ударов должна помочь сертификация по части тестов MIL-STD-810…

Дизайн Samsung Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro

Наушники Samsung Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro в этом поколении на удивление едины в дизайне. Пока мы рассматривали их с коллегами во время демонстрационной сессии, не раз ошибались в том какая перед нами модель. Дело в том, что отличаются они лишь немного формой корпуса и конструкцией. Амбушюры в продвинутой модели в кейсе почти не видны. Зато есть светодиодная полоса, которая будет срабатывать при уведомлениях и зарядке в кейсе. Надеемся ее можно будет отключать для экономии заряда.

И это несмотря на прозрачную крышку зарядного кейса. По дизайну они идентичны – прозрачные крышки, космический серый цвет пластикового корпуса, кнопка для сопряжения снизу и светодиод. Есть маркировка левого и правого наушника (голубая и оранжевая риска) чтобы не угадывать на ходу по форме. Соответствующие пометки есть снизу на то торцах корпусов наушников.

Характеристики Samsung Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro

Главными различиями кроме собственно конструкции является размер динамиков. У Galaxy Buds 3 это 11-мм драйвер, а у прошки 10 мм, но с дополнительным 6,1-мм планарным драйвером. Ко второму есть вопросы, так как это довольно нишевый компонент и для Hi-Fi моделей.

В этом поколении Buds Pro добавили немного функций, реализуемых с ИИ. Так, наушники могут автоматически заглушать музыку не только когда к вам кто-то обращается на улице, но и конкретно во время воздушной тревоги. Да-да, искусственный интеллект научили как звучат сирены мира и внедрили такой шаблон работы. В обычной модели также есть активное шумоподавление, но без смарт-сценариев и адаптивных режимов.

У обоих моделей есть сенсорное управление, автоматическое подключение к источникам, голосовое управление и беспроводная зарядка у кейса. Обе модели не боятся воды и пыли по стандарту IP57. Их кейсов это не касается…