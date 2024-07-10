10.07.24

Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?

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Samsung Galaxy Flip and Fold 6 2024

Samsung провела мероприятие Unpacked на котором показала очередные генерации своих смартфонов с раскладной конструкцией — Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6. В этом году акцент делался на том, что ассистент с искусственным интеллектом может стать полезнее в таком форм-факторе девайса.