Новий смарт годинник Google Pixel Watch 3 випускається в розмірах 41 мм і 45 мм за $349 і за $449 з LTE15.08.24
Google представила новий смарт-годинник Pixel Watch 3, доступний у двох розмірах — 41 мм і 45 мм. Зовні пристрій нагадує торішню модель, але отримав низку покращень. Pixel Watch 3 оснащені дисплеєм Actua з піковою яскравістю до 2000 ніт та мінімальною яскравістю 1 ніт для постійно включеного екрану.
Обидва варіанти мають AMOLED LTPO дисплей з роздільною здатністю 320 PPI та підтримкою колірного простору DCI-P3. Частота оновлення екрана варіюється від 1 до 60 Гц для підвищення чутливості та економії заряду.
Варіант 41 мм отримав батарею на 306 мАг, а 45 мм – на 420 мАг, з автономністю до 24 годин при активному дисплеї та до 36 годин у режимі енергозбереження. Швидка зарядка через USB-C стала на 20% швидше порівняно із попередньою моделлю.
Годинник працює на чіпі Qualcomm SW5100 із співпроцесором Cortex M33, має 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованої. Серед технологій, що підтримуються: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 4G LTE, NFC і надширокосмуговий зв’язок (UWB).
Для здоров’я та фітнесу передбачено функції створення індивідуальних бігових програм з контролем темпу та частоти серцевих скорочень, а також розширений моніторинг показників здоров’я. У новинці реалізовані автоматичне визначення сну та покращена робота з додатками, такими як Pixel Recorder та Google Home.
Годинник Google Pixel Watch 3 (41 мм) коштує 349 доларів за модель з Wi-Fi і 449 доларів за LTE, а 45 мм модель доступна за 399 доларів (Wi-Fi) та 449 доларів (LTE). Початок продажів запланований на 10 вересня.
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