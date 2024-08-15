Новые смарт часы Google Pixel Watch 3 выпускаются в размерах 41 мм и 45 мм за $349 и за $449 с LTE15.08.24
Google представила новые смарт-часы Pixel Watch 3, доступные в двух размерах — 41 мм и 45 мм. Внешне устройство напоминает прошлогоднюю модель, но получило ряд улучшений. Pixel Watch 3 оснащены дисплеем Actua с пиковой яркостью до 2000 нит и минимальной яркостью 1 нит для постоянно включенного экрана.
Оба варианта имеют AMOLED LTPO дисплей с разрешением 320 PPI и поддержкой цветового пространства DCI-P3. Частота обновления экрана варьируется от 1 до 60 Гц для повышения чувствительности и экономии заряда.
Вариант 41 мм получил батарею на 306 мАч, а 45 мм — на 420 мАч, с автономностью до 24 часов при активном дисплее и до 36 часов в режиме энергосбережения. Быстрая зарядка через USB-C стала на 20% быстрее по сравнению с предыдущей моделью.
Часы работают на чипе Qualcomm SW5100 с сопроцессором Cortex M33, имеют 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Среди поддерживаемых технологий: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 4G LTE, NFC и сверхширокополосная связь (UWB).
Для здоровья и фитнеса предусмотрены функции создания индивидуальных беговых программ с контролем темпа и частоты сердечных сокращений, а также расширенный мониторинг показателей здоровья. В новинке реализованы автоматическое определение сна и улучшенная работа с приложениями, такими как Pixel Recorder и Google Home.
Часы Google Pixel Watch 3 (41 мм) стоят 349 долларов за модель с Wi-Fi и 449 долларов за LTE, а 45 мм модель доступна за 399 долларов (Wi-Fi) и 449 долларов (LTE). Начало продаж запланировано на 10 сентября.
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