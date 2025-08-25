Qualcomm Snapdragon W5 і W5+ Gen 2 додають супутниковий зв’язок в розумні годинники25.08.25
На презентації Made by Google, де дебютували новий смарт-годинник Pixel Watch 4, компанія Qualcomm представила оновлене покоління своєї платформи для пристроїв, що носяться — Snapdragon W5 Gen 2 і W5+ Gen 2. Головним нововведенням стала підтримка супутникового зв’язку, яка відкриває нові сценарії використання нових можливостей використання.
Qualcomm Snapdragon W5 тепер може працювати через систему Skylo NNTN, що дозволяє надсилати екстрені повідомлення навіть там, де відсутня стільникова мережа або Wi-Fi. Такий функціонал буде особливо корисним для туристів, альпіністів та рятувальних служб. Базова версія платформи представлена як W5, а модифікація W5+ додатково оснащена енергоефективним співпроцесором для більш ощадливої витрати батареї.
Серед технологічних покращень – перехід на 4-нм архітектуру, впровадження системи Location Machine Learning 3.0, яка підвищує точність GPS-навігації на 50% порівняно з попереднім поколінням, а також оптимізований RF Front End, що дозволив зменшити габарити компонентів та знизити енергоспоживання приблизно.
Першими на новій платформі вийшли Pixel Watch 4, які працюють під керуванням Wear OS 6. Qualcomm заявляє, що W5 Gen 2 розроблена так, щоб забезпечити баланс між продуктивністю, автономністю та зручністю взаємодії з іншими пристроями.
