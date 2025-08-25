Qualcomm Snapdragon W5 и W5+ Gen 2 добавляют спутниковую связь в умные часы25.08.25
На презентации Made by Google, где дебютировали новые смарт-часы Pixel Watch 4, компания Qualcomm представила обновлённое поколение своей платформы для носимых устройств — Snapdragon W5 Gen 2 и W5+ Gen 2. Главным новшеством стала поддержка спутниковой связи, которая открывает новые сценарии использования гаджетов — от повышения безопасности до расширения автономных возможностей.
Qualcomm Snapdragon W5 теперь может работать через систему Skylo NNTN, что позволяет отправлять экстренные сообщения даже там, где отсутствует сотовая сеть или Wi-Fi. Такой функционал будет особенно полезен туристам, альпинистам и спасательным службам. Базовая версия платформы представлена как W5, а модификация W5+ дополнительно оснащена энергоэффективным сопроцессором для более экономного расхода батареи.
Среди технологических улучшений — переход на 4-нм архитектуру, внедрение системы Location Machine Learning 3.0, которая повышает точность GPS-навигации на 50% по сравнению с предыдущим поколением, а также оптимизированный RF Front End, позволивший уменьшить габариты компонентов и снизить энергопотребление примерно на 20%.
Первыми на новой платформе вышли Pixel Watch 4, работающие под управлением Wear OS 6. Qualcomm заявляет, что W5 Gen 2 разработана так, чтобы обеспечить баланс между производительностью, автономностью и удобством взаимодействия с другими устройствами.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Samsung QN90F с диагональю 115″ — самый большой Neo QLED-телевизор Samsung телевизор
Samsung вывела сегмент сверхбольших телевизоров на новый уровень, представив Neo QLED QN90F с диагональю 115 дюймов – самую большую модель в своей линейке.
Исследование Viber: треть украинцев не выключает уведомления на время сна Viber исследования смартфон
37% респондентов Viber признались, что не отключают уведомления, поскольку во сне на них не реагируют. Ещё 12% держат звук активным из-за страха пропустить важный звонок
Samsung QN90F с диагональю 115″ — самый большой Neo QLED-телевизор
Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro — распознает капилляры владельца и анализирует их с помощью ИИ, конечно же
Отчет MIT уронил в цене акции ИИ-компаний
PrtSc в Windows тепер може зберігати відео та малювати на скріншотах
Samsung выпустила фильтр для воды с ИИ
Игра Warhammer 40K: Dawn of War 4 в 2026 году сразу на ПК
ASUS показала монитор с матрицей 2К частотой 720 Гц
Украинцы стали больше тратить на мобильную связь
NVIDIA включила DLSS для всех игр, а Smooth Motion поддерживает и видеокартами RTX 40
Представлены смартфоны Redmi Note 15
В Украине заработала первая гос услуга с ИИ