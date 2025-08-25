Qualcomm Snapdragon W5 и W5+ Gen 2 добавляют спутниковую связь в умные часы

На презентации Made by Google, где дебютировали новые смарт-часы Pixel Watch 4, компания Qualcomm представила обновлённое поколение своей платформы для носимых устройств — Snapdragon W5 Gen 2 и W5+ Gen 2. Главным новшеством стала поддержка спутниковой связи, которая открывает новые сценарии использования гаджетов — от повышения безопасности до расширения автономных возможностей.

Qualcomm Snapdragon W5 теперь может работать через систему Skylo NNTN, что позволяет отправлять экстренные сообщения даже там, где отсутствует сотовая сеть или Wi-Fi. Такой функционал будет особенно полезен туристам, альпинистам и спасательным службам. Базовая версия платформы представлена как W5, а модификация W5+ дополнительно оснащена энергоэффективным сопроцессором для более экономного расхода батареи.

Среди технологических улучшений — переход на 4-нм архитектуру, внедрение системы Location Machine Learning 3.0, которая повышает точность GPS-навигации на 50% по сравнению с предыдущим поколением, а также оптимизированный RF Front End, позволивший уменьшить габариты компонентов и снизить энергопотребление примерно на 20%.

Первыми на новой платформе вышли Pixel Watch 4, работающие под управлением Wear OS 6. Qualcomm заявляет, что W5 Gen 2 разработана так, чтобы обеспечить баланс между производительностью, автономностью и удобством взаимодействия с другими устройствами.