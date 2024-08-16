Розумний годинник Moto Watch 120 отримав актуальні датчики та інтегрується з Google Fit16.08.24
Motorola представила новий розумний годинник Moto Watch 120, який пропонує широкий набір функцій для своєї цінової категорії. Годинник оснащений 1,43-дюймовим сенсорним AMOLED-екраном з функцією Always-On та захистом від води та пилу за стандартом IP68. Вони включають безліч датчиків для моніторингу здоров’я, таких як пульсометр, датчик кисню в крові, відстеження сну та стресу.
Акумулятор ємністю 300 мАч забезпечує до 10 днів автономної роботи. Moto Watch 120 працюють на операційній системі Moto Watch OS та інтегруються з Google Fit. Серед додаткових функцій – акселерометр, вбудовані динамік та мікрофон, автоматичне визначення спортивних змагань, понад 100 спортивних режимів, вбудований GPS та Bluetooth 5.3.
Корпус виконаний із цільного металу, розміри становлять 50,6 x 44,6 x 11 мм, а вага – 55 грам. Moto Watch 120 пропонують стильний дизайн і функціонал, що робить їх привабливим вибором для тих, хто шукає доступний розумний годинник.
Раніше Motorola представила нову серію TWS-навушників. Базову модель назвали Moto Buds, а більш просунуту за аудіо-налаштування – Moto Buds +.
Moto Buds
Вони оснащуються драйверами на 12.4 мм, сертифікацією Hi-Res Audio та системою активного шумоподавлення. Навушники підключаються до пристроїв за Bluetooth 5.3. Щодо автономності, то її вистачить до 9 годин (з ANC). Зарядний чохол збільшить цей показник до 42 годин.
Moto Buds получили внутриканальную конструкцию и четыре цвета: Starlight Blue, Starlight Blue, Coral Peach и Kiwi Green.Наушники будут стоить в Европе €60.
Moto Buds+
Moto Buds+ оснащуються 11-міліметровими вуферами та 6-міліметровими твітерами. Пристрій має сертифікацію Hi-Res Audio, а також підтримує технології Dolby Atmos та Dolby Head Tracking.
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