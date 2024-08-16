Умные часы Moto Watch 120 получили актуальные датчики и интегрируются с Google Fit16.08.24
Motorola представила новые умные часы Moto Watch 120, которые предлагают обширный набор функций для своей ценовой категории. Часы оснащены 1,43-дюймовым сенсорным AMOLED-экраном с функцией Always-On и защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Они включают множество датчиков для мониторинга здоровья, таких как пульсометр, датчик кислорода в крови, отслеживание сна и стресса.
Аккумулятор емкостью 300 мАч обеспечивает до 10 дней автономной работы. Moto Watch 120 работают на операционной системе Moto Watch OS и интегрируются с Google Fit. Среди дополнительных функций — акселерометр, встроенные динамик и микрофон, автоматическое определение спортивных состязаний, более 100 спортивных режимов, встроенный GPS и Bluetooth 5.3.
Корпус выполнен из цельного металла, размеры составляют 50,6 x 44,6 x 11 мм, а вес — 55 грамм. Moto Watch 120 предлагают стильный дизайн и функционал, что делает их привлекательным выбором для тех, кто ищет доступные умные часы.
Ранее Motorola представила новую серию TWS-наушников. Базовую модель назвали Moto Buds, а более продвинутую по аудио-настройке — Moto Buds+.
Moto Buds
Они оснащаются драйверами на 12.4 мм, сертификацией Hi-Res Audio и системой активного шумоподавления. Наушники подключаются к устройствам по Bluetooth 5.3. Что касается автономности, то её хватит до 9 часов (с ANC). Зарядный чехол увеличит этот показатель до 42 часов.
Moto Buds получили внутриканальную конструкцию и четыре цвета: Starlight Blue, Starlight Blue, Coral Peach и Kiwi Green.Наушники будут стоить в Европе €60.
Moto Buds+
Moto Buds+ оснащаются 11-миллиметровыми вуферами и 6-миллиметровыми твитерами. Устройство имеет сертификацию Hi-Res Audio, а также поддерживает технологии Dolby Atmos и Dolby Head Tracking.
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