Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом

Флагманские часы Oppo Watch X получили актуальные технологии и датчики. Ни поддерживают сотни режимов занятий спортом и позволяют оплатить кофе прямо вовремя прогулки. Подробнее о часах расскажем в этом обзоре

Дизайн и эргономика

Oppo Watch X – флагманские часы компании, но выглядят они настолько лаконично и сдержанно что знают об этом только изучившие предварительно информацию о них.

Стекло экрана практически на весь круг циферблата. По его краям лишь немного выступающий металлический корпус. Справа есть две кнопки – круглая и прямоугольная.

У круглой вращается корпус, но он не выполняет никаких пролистываний или регулировок. Силиконовый ремешок с минимальным люфтом крепится к корпусу классическим креплением шириной 22 м. Только добавив уточнение что стекло на экране сапфировое, а корпус из нержавеющей стали, понимаешь, что смарт-часы флагманского уровня.

Комплектный ремешок выглядит обычно, но по качеству ощущается неплохим. Он в меру жесткий и гибкий. Точно куда более надежный как некоторые вроде бы и толстые силиконовые ремешки. Несмотря на то, что он держит форму и не слишком гнется, руку он не сдавливает. Регулировка достаточна для рук практически любого диметра. Цвета ремешков – черный, как у нас, а также белый и коричневый.

Оснащение

Oppo Watch X получили актуальные технологии и датчики. Дисплей диаметром 1,43 дюйма использует матрицу на базе технологии AMOLED. Разрешение в цифрах может не поражает воображение, но на деле тонкие линии и мелкие детали интерфейса отлично выглядят и хорошо различимы. Минимальной яркости достаточно для темных помещений и использования ночью. Максимальной в большинстве сценариев тоже, но в отдельных случаях яркого солнца светящего прямо на часы, более крупные элементы циферблата помогают компенсировать недостаточность подсветки.

Корпус как говорилось выполнен из стали и ощущается очень качественным и хорошо собранным. Часы достаточно тяжелые для своих габаритов. Большинству это нравится. Корпус имеет уровень защиты от воды и пыли IP68. Поэтому можно смело бегать, попадать под дождь, мыть их и плавать до часа на небольшой глубине. Более высокое давление часы не выдерживают, поэтому проверять их на глубине более метра, не стоит.

Среди датчиков есть шагомер, пульсометр, пульсоксиметр (SpO2). Маршрут часы могут отслеживать без подключённого на время тренировки смартфона благодаря встроенному GPS.

Часы могут следить за качеством сна, управлять музыкой на смартфоне (пиктограмка появится автоматически на циферблате), принимать и отклонять звонки, читать уведомления и SMS.

Что заметно выделяет их среди множества умных хронометров-трекеров так это наличие NFC. Не доставая смартфон из кармана оплатить покупки, купить проезд в метро просто приложив руку с часами к терминалу – бесценно. Хотя и потребует ввода pin-кода, но таковы правила безопасности платежей у Google.

Для зарядки используется 4-контакта, которые нужно приложить к фирменному зарядному устройству. Оно поддерживает фирменную быструю зарядку VOOC Flash Charge на мощности 10 Вт. Чаще такие устройства заряжаются в два разе медленнее.

Интерфейс и работа

Работают часы на Wear OS от Google. Специальная операционная система для носимых устройств от Гугл весьма удобна. Имеем шустрый интерфейс, несколько вариантов представления меню приложений. Из более конкретного — возможность пользоваться навигацией на картах, получая подсказки на часах.

Но экзотикой является то что час имеют две операционные системы. И для каждой установлен отдельный чипсет. Основная Wear OS от Google, работает с Snapdragon W5 Gen 1. Вспомогательная, RTOS или Real Time Operating System работает с Bestechnic BES2700BP. На RTOS выделено 4 ГБ памяти eMMC, а на Wear OS – 32 ГБ более быстрой встроенной памяти. Вторая, рассчитана на рутинные и не тяжелые задачи.

Навигация по программному интерфейсу может быть непривычной, потому что в меню мы попадаем через кнопку, а возвращаемся на шаг назад – свайпом экрана. То есть используется своего рода гибридное управление. Это может быть неудобно, например за рулем, хотя пользоваться гаджетами во время управления автомобилем мы и так конечно же не советуем.

Вызов меню приложений и выход из него – одна и та же кнопка — верхняя. Это ок, если бы возврат происходил только на один уровень вложенности. А так, мы всегда выходим на циферблат и путешествие по меню начинается с нуля. Инстинктивно мы так делали первые пару дней. И лишь затем привыкли к свайпам для возврата.

Нижняя кнопка программируется на однократное или двукратное нажатие. Действия «назад» на один шаг в списке функций нет. Только вызов приложений и пунктов меню, тренировок, например.

Примечательно что автономности в них уделили немало внимания. Дело в том, что среднестатистические умные часы живут от одного заряда аккумулятора один день. Часы Оппо ожидала бы та же участь, если бы не «двойственность» системы. «Умный» режим работы часов определяют тип нагрузки и поведения пользователя, оптимизируя вычислительные ресурсы. В итоге, мы действительно имеем 3-4 дня автономной работы при всех активных уведомлениях и фоновом отслеживании состояния организма. Да, с ежедневной тренировкой более часа с использование навигации мы вернемся к 1-2 дням. Если же использовать его по минимуму – в экономном энерго режиме, получать кое какие оповещения, управлять музыкой и мониторить сон, то можно выйти даже на 10-11 дней. Заявленных 12 мы увы не получили.

Приложение

Приложение OHealth подозрительно похоже на программу для настройки часов другого бренда. По крайней мере меню циферблатов, их просмотра так точно. Однако в целом оно более лаконичное, тут меньше настроек и в основном выводятся физические данные и основные настройки часов.

Что стоило бы позаимствовать этому другому бренду – это возможность легкой цветовой кастомизации циферблатов. Дизайнов основного экрана много, конечно, круглому экрану больше подходят классические варианты со стрелками, но и цифровые или творческие, тоже выглядят неплохо.

Впечатления

Сейчас умные часы высокого и среднего уровня отличаются буквально несколькими пунктами в перечне поддерживаемых режимов спортивных занятий. Как правило их минимум пятьдесят, доходя до психологической отметки в сотню. Проблема в том, что простые обыватели наверняка найдут свои спортивные увлечения и среди нескольких десятков. А те экзотические, вероятно потребуют более профессионального трекера. Хотя это только предположение. Мы нашли езду на велосипеде, бег, прогулки, скандинавскую ходьбу, байдарки, греблю в зале и на улице, байдарки, ролики, скейт, теннис, сквош, настольный тенис, бадминтон, конная езда… В более защищенных устройствах были и плаванье в бассейне и открытой воде. Какие еще 90 видов нужны пользователю умных часов мы не понимаем. В этих часах автоматически распознаются бег, ходьба, велосипед, плавание, эллиптические тренажеры.

Что касается датчиков то здесь у нас складывается впечатление что производители хотят, чтобы со временем (интересный каламбур) их смарт-часы заменили посещения терапевта. Замер пульса, уровня кислорода, температуры, давления и сахара. Все это с запястья. Звучит как коммерческая идея медицинского стартапа Теранос, директорат которого, посадили в тюрьму за мошенничество.

Часы Oppo Watch X действительно могут чуть больше чем просто считать время занятий, ориентировочные калории и время сна. Чувствительности гиро датчика хватает чтобы оценивать игру в бадминтон. Часы будут анализировать амплитуду и интенсивность движений. Запрограммированные алгоритмы посчитают время восстановления, базируясь на полученных данных после пробежки. Все это действительно работает с допустимыми допущениями и точно дешевле персонального тренера. Купить чай или сделать покупки в магазине по дороге можно чуточку проще, благодаря бесконтактной оплате.

В целом же Oppo Watch X одни из лидеров по схожести с классическими часами, которую ищут многие. Да, Apple Watch и им подобные кубики на запястье многих устраивают. Но в данном случае мы имеем удивительно неплохую автономность, хороший функциональный набор и отличный классический дизайн с неплохой защитой.

Характеристики умных часов Oppo Watch X (OWWE231)

Дисплей: 1,43”, 466х466, AMOLED, 600 нит Процессор: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 Память ОЗУ+ПЗУ: 2+32 ГБ Операционная система: Google Wear OS 4 Датчики: ускорения, гироскоп, геомагнитный, барометр, Коммуникации: Bluetooth 5.0 BLE Навигация: GPS Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n Зарядка: проводная магнитная Совместимость: Android 8+, iOS 12.0+ Ёмкость аккумулятора: 500 мА·ч Защита: MIL-STD-810H, IP68 Вес: 80 г (с ремешком) Габариты: 47×46×12 мм Где купить: Предст-во Oppo в Украине Цена: $355

Оценка:

+ качество материалов

+ защита экрана+ отзывчивый интерфейс

+ автономность

+ NFC

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Михаил Черновой

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