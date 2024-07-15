Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості

Новий смартфон Oppo Reno12 Pro зі свіжим процесором та набором актуальних функцій вже можна купити в Україні. Розкажемо, чим може бути цікавим цей флагман.

Дизайн та ергономіка

Oppo Reno12 Pro виглядає елегантно і кричить одночасно. У темному забарвленні він не дуже строкатий зі світловими відблисками, має акуратні елементи дизайну видні зовні. Екран займає максимально можливу площу передньої частини, рамки з усіх боків однакової товщини. У дисплей врізано камеру.

Задня частина звична за компонуванням і куди цікавіше щодо зовнішнього вигляду, про що розповімо трохи пізніше. Модулі камер згруповані у надбудові. Тут три модулі та подвійний світлодіодний спалах. Якщо придивитися, то в одному з кіл видно імітацію четвертого модуля, навіщо – не зовсім зрозуміло. Це лише змушує перечитати таблицю специфікацій.

Усі кнопки розташовані на правій грані. Лоток для карток, роз’єм USB-C та динамік — на нижній. Зверху залишився мікрофон, другий динамік та ІЧ-датчик.

Дуже великий недогляд – це отвір для відкривання лотка. Чомусь його вирішили зробити поза панелькою, яка має висуватися. З іншого боку від нього – отвір мікрофона. Як ви гадаєте, де яке? Ось ми, наприклад, уже не пам’ятаємо😉

Що стосується ергономіки, то тут досить сказати, що Oppo Reno12 Pro з екраном 6,7”, за своїми габаритами можна порівняти з плюс-і ультра-версією Галактик. Користувачі великих смартфонів різницю у габаритах не помітять. Тоді як вже 6,1-6,2 дюймів здаються невеликими «тамагочі».

Так от, якщо ви любите великі апарати, то проблем із ергономікою Reno12 Pro не виникне. За рахунок видатного за межі рамки екрану та задньої панелі корпус досить чіпкий. Також він тонший за корейські флагмани, тому при майже тій же діагоналі комфортний і для дівчаток, і для хлопчиків.

Обидва кольорові варіанти корпусу цікаві. Чорний, як у нас, насправді темно-червоний з відтінками фіолетового. Більшість задньої панелі прикрашає «крихта», яка блищить на світлі. Нижня ж, менша частина, глянсова. Вона використовується і навколо модулів основної камери. Насправді це виглядає цікаво, але не практично. Пил навколо «конфорок», що виступають, — це бич усіх таких конструкцій. Прибрати її можна тільки мікрофіброю, відразу сховавши поверхню корпусу під чохол.

Сріблястий варіант, швидше за все, також має свої особливості дизайну, які на прес-фото принаймні акцентовані на ефекті хамелеону при попаданні під різні джерела освітлення. В обох випадках такі додаткові ефекти забарвлення в компанії описали як мерехтливий чорний і сріблястий відповідно.

Може скластися враження, що комплектні чохли, які компанія зазвичай додає зі своїми пристроями, малокорисні. Однак вони давали час на те, щоб поволі вибрати новий, якісніший чохол, і тим часом не «вбити» корпус передчасно. Цікаво, що з флагманськими пристроями компанія такі кейси не постачає. Це прерогатива доступніших моделей.

Обладнання

У смартфоні встановлений великий за сучасними мірками екран на базі матриці AMOLED. При 6,7 дюймах діагоналі та роздільній здатності 1080×2412 його щільність пікселів становить нерозрізнені для ока 394 PP. Звичайно ж, екран підтримує підвищену частоту – 120 Гц і 240 Гц для сенсорного шару. Так що інтерфейс відчувається гіперчутливим, а реакція на торкання миттєвої. Тут можемо лише похвалити це круте технічне рішення.

Що стосується чіпсету, то в моделі знаходимо 8-ядерний MediaTek Dimensity 7301. Це свіжий чіп який був представлений на початку червня 2024 року, а сам смартфон Reno 12 Pro буквально тижнем пізніше. І ось він уже встиг побувати в нашій Тестовій лабораторії. До складу чіпа входить чотири ядра Cortex-A78 до 2,5 ГГц і чотири Cortex-A55. У MediaTek заявляють, що в порівнянні з конкурентами серія Dimensity 7300 дає на 20% більше кадрів за секунду та на 20% кращу енергоефективність. Взагалі не знаємо до чого тут причепитися, тому що всі топові ігри працюють чудово на максимальних налаштуваннях, а синтетичні папуги нехай і не завжди в топі рейтингу, проте для всіх завдань користувачів означають їх достатньо. До складу SoC також входить графічний процесор Mali-G615 GPU та технологія MediaTek HyperEngine.

Все це працює на свіжому Android версії 14 і фірмовій оболонці ColorOS 14.1. Поки ми останні роки хвалили її за лаконічність та продуманість додаткових фіч, виробник поступово додавав встановлені програми. І якось так вийшло, що тепер вони займають весь другий домашній екран. Серед них не лише службові послуги на зразок компаса, калькулятора, диктофона, клонування даних. Але також: Aliexpress, LinkedIn, Netflix, YouTube Music, FB, WPSS Office, FitBIt, Amazon, Tik Tok, іспаномовний шопінг Miravia і ще шість ігор. Якось уже й трохи нав’язливо виходить.

Ця модель за рядом параметрів подібна до попереднього покоління, але деякі компоненти були оновлені до нових ревізій. Насамперед це стосується адаптера бездротового зв’язку Wi-Fi та Bluetooth. А от аудіо роз’єм, навпаки, скасували зовсім. Не можемо сказати, що це значна зміна, але ймовірно когось із потенційних користувачів засмутить.

Що стосується пам’яті, то тут також все на висоті – швидка оперативна пам’ять LPDDR4X об’ємом 12 ГБ. До неї можна додати стільки ж від накопичувача для файлів. Разом отримуємо незліченні 24 ГБ для буфера додатків і майже половину терабайта для файлів та фото з відео. Більш ніж гідно.

А чим же зайняти цей простір?

Камери

Як уже говорилося в смартфоні, встановлені три модулі основної камери і один для фронтальної. Примітно, що на відміну від моделей середнього рівня та минулорічних флагманів селфі-камера тут за розмірами можна порівняти з основним датчиком. Основний модуль, телескопічний та фронтальний мають розмір матриць по 50 Мпікс. З різною світлосилою та кутами огляду природно, вони дозволяють зняти якісний контент прямо на смартфон. Тим не менш, ми бренд-деформовані, тому отримані результати нам подобаються, але не надто.

Знімки робляться швидко, потім зазвичай секунда-дві потрібні на постобробку. Фокусування швидке, але макросцени робити доводиться з відстані 5 см, що в результаті виливається в не дуже якісну деталізацію. При хорошому світлі все як завжди виглядає добре. Варто ж ускладнити умови роботи і все вже не дуже райдужно. До чого не причепитися, то це до фронтального модуля. Відчуття, що він має кращу світлочутливість не на дві десятих більше, ніж у основного модуля, а на всю одиницю. До того ж, і кут огляду трохи більше. Звичайно, любителям пологів та селфі це сподобається, але ми б віддали перевагу, щоб ці модулі-полтинники поміняли місцями.

На камери з обох боків можна знімати досить класні фото та відео аж до розмірів 4K на частоті 30 кадрів за секунду та 1080p або 720p при 60 fps. Важливо, що оптичну стабілізацію підтримує головний модуль основної камери. А ось фронталка та телеоб’єктив задовольняються зручностями автофокусу. Так що зняти відео для Тік Ток можна, а от записувати сторіз із собою краще зі стабілізатора або не звертати уваги на дрібну тряску. Ну або скористатись кадруванням відео, заготовивши 4K-селфі відео і потім обробивши його в редакторі, який зімітує стабілізацію за рахунок відрізання країв відео.

Враження

Смартфон Oppo Reno 12 Pro на наш погляд вийшов трохи суперечливим. З одного боку, у нього хороший процесор і екран, багато пам’яті, сучасні бездротові модулі та класна селфі-камера. З іншого боку, слабкі алгоритми основної камери, непрактичне покриття корпусу і перевантажена програмами фірмова програмна оболонка. Звичайно, все працює швидко, управляється плавно і нарікань не викликає. Ергономіка також на високому рівні, як цікавість дизайну – усі такі тут не просто градієнтний колір корпусу, а з ефектами.

Звичайна та про-версія майже не відрізняються за габаритами, мають однакові матриці дисплея, процесор, ОЗУ, акумулятори та комунікаційні модулі. Накопичувач у них 256 та 512 ГБ відповідно.

З найпомітнішого, у звичайної версії простіше камери – макро всього 2 Мпікс замість 8, а фронтальна 32, а не 50. Різниця в ціні 100 доларів, по суті, віддається за покращені модулі камер. Так що тут вибір у розрізі грошей, все-таки, більш логічний у бік Pro-версії, оскільки смартфон високого-середнього рівня, яким є Oppo Reno 12, міг би коштувати трохи менше.

Проте Oppo Reno 12 Pro відверто не засмучує, а приємно дивує загалом як мобільний пристрій. Все сучасне – все працює стабільно та швидко. Він ніби мовчки робить все добре з рутинних справ, але на показ виставляє лише зовнішність.

Характеристики смартфона Oppo Reno 12 Pro (CPH2629)

Зв’язок: GSM: 850/900/1800/1900 МГц

WCDMA: Діапазони 1/2/4/5/6/8/19

LTE FDD: Діапазони 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66

LTE TDD: Діапазони 38/39/40/41

5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78 ОС: Android 14 + ColorOS 14.1 Екран: 6,7”, 1080×2412, 394 PPI, AMOLED, 120 Гц, частота сенсорного шару 240 Гц, GGV2 Процесор: MediaTek Dimensity 7301, 8 ядер Графіка: ARM Mali-G615 Пам’ять оперативна, накопичувач: 12 (+ 12 ГБ віртуальної), LPDDR4X 2133 МГц + 512 ГБ, UFS 3.1 Основна камера: 50 Мпікс, ширококутний; f/1.8; 79 °; автофокус; OIS

50 Мпікс, телеоб’єктив; f/2.0; 50 °; автофокус

8 Мпікс; ультраширококутний, f/2.2; 112° Фронтальна камера: 50 Мпікс, f/2.0, 90°; автофокус Слот для карт: 2×nano-SIM Комунікації: Wi-Fi 6 802.11ax, NFC, Bluetooth 5.4 Навігація: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo Роз’єм: USB Type-C Датчики: Акселерометр

Гіроскоп

Датчик освітлення

Датчик наближення Дактилоскопічний сенсор: Під екраном Захист: IP65 Акумулятор: 4880 мА·год (19,09 Вт·час) Потужність заряджання: 67 Вт, SUPERVOOC Габарити: 161,45×74,79×7,4 мм Маса: 181 г Постачальник: Компанія Oppo AED Україна Ціна: $600

Оцінка:

+ Ергономіка

+ фронтальна камера

+ швидка зарядка

+ Дактилоскопічний сканер під екраном

-ні чохла в комплекті

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Михайло Чорновий

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