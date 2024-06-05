MediaTek представила процесори Dimensity 7300. Dimensity 7300X розрахований на складні смартфони05.06.24
Компанія MediaTek представила нову лінійку процесорів Dimensity 7300, що включає два чіпи: Dimensity 7300 та Dimensity 7300X.
Ці процесори мають практично ідентичні характеристики, крім того, що Dimensity 7300X підтримує роботу з двома дисплеями, що робить його придатним для складних пристроїв.
Обидва чіпи побудовані за 4-нанометровим техпроцесом та оснащені чотирма ядрами Cortex-A78 з тактовою частотою 2,5 ГГц і чотирма ядрами Cortex-A55. Порівняно з попередньою моделлю Dimensity 7050, нові процесори стали більш енергоефективними та продуктивними.
До складу обох SoC входить графічний процесор Mali-G615 GPU та технологія MediaTek HyperEngine, оптимізована для ігор. Вони підтримують Bluetooth LE Audio, мережі 5G та камери з роздільною здатністю до 200 Мпікс.
MediaTek поки не уточнила, коли пристрої з новими чіпами з’являться на ринку, але згідно з чутками, одним із перших смартфонів із чіпом Dimensity 7300X стане Motorola Razr 50, який має вийти цього літа.
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MediaTek представила процесори Dimensity 7300. Dimensity 7300X розрахований на складні смартфониMediaTek смартфон
MediaTek поки не уточнила, коли пристрої з новими чіпами з’являться на ринку, але згідно з чутками, одним із перших смартфонів із чіпом Dimensity 7300X стане Motorola Razr 50, який має вийти цього літа.