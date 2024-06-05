MediaTek представила процессоры Dimensity 7300. Dimensity 7300X рассчитан на складные смартфоны

Компания MediaTek представила новую линейку процессоров Dimensity 7300, включающую два чипа: Dimensity 7300 и Dimensity 7300X.

Эти процессоры имеют практически идентичные характеристики, за исключением того, что Dimensity 7300X поддерживает работу с двумя дисплеями, что делает его подходящим для складных устройств.

Оба чипа построены по 4-нанометровому техпроцессу и оснащены четырьмя ядрами Cortex-A78 с тактовой частотой 2,5 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55. По сравнению с предыдущей моделью Dimensity 7050, новые процессоры стали более энергоэффективными и производительными.

В состав обоих SoC входит графический процессор Mali-G615 GPU и технология MediaTek HyperEngine, оптимизированная для игр. Они поддерживают Bluetooth LE Audio, сети 5G и камеры с разрешением до 200 Мпикс.

MediaTek пока не уточнила, когда устройства с новыми чипами появятся на рынке, но согласно слухам, одним из первых смартфонов с чипом Dimensity 7300X станет Motorola Razr 50, который должен выйти этим летом.