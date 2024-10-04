Razer Kraken V4 Pro – нова ігрова гарнітура підтримує тактильний зворотний зв’язок04.10.24
На RazerCon 2024 компанія Razer представила свою новітню ігрову гарнітуру Kraken V4 Pro. Ця гарнітура виділяється рядом унікальних функцій, що забезпечують високоякісне звукове занурення. Одним із ключових елементів є OLED Control Hub, який служить центральним командним центром з більш ніж 20 варіантами налаштування, включаючи керування звуком, тактильним зворотним зв’язком та можливість завантаження зображень та анімації.
Гарнітура підтримує чотири типи підключення: бездротове на частоті 2.4 ГГц, Bluetooth, USB та 3.5 мм роз’єм. Для більш глибокого занурення в ігровий процес використовують систему тактильного зворотного зв’язку Sensa HD. Kraken V4 Pro також оснащена 9-зонним RGB-підсвічуванням Chroma, який синхронізується з іншими пристроями Razer.
Важливою особливістю гарнітури є активне шумозаглушення (ANC), яке допомагає блокувати шум фону, створюючи чистий і сфокусований звуковий простір. Навушники здатні працювати до 70 годин без підзарядки, що робить їх чудовим вибором для тривалих ігрових сесій.
Вартість гарнітури Razer Kraken V4 Pro складає $400, і вона вже доступна для покупки.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбука ASUS Vivobook S 15 із процесором Qualcomm: перспективний?
Шасі ноутбуків ASUS Vivobook вийшло настільки вдалим, що з ним можна зустріти моделі різного рівня. Не дивно, що Вівобук став і платформою для обкатки процесорів від виробника мобільних чіпів – компанії Qualcomm.
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Razer Kraken V4 Pro – нова ігрова гарнітура підтримує тактильний зворотний зв’язокRazer гарнітури навушники
Гарнітура Razer Kraken V4 Pro підтримує чотири типи підключення: бездротове на частоті 2.4 ГГц, Bluetooth, USB та 3.5 мм роз’єм
Трамп оголосить війну Google, якщо переможе на виборах 2024 рокуGoogle США
Трамп висловив намір домагатися справедливості та прозорості у діях великих технологічних компаній, звинувативши Google у підриві демократичних процесів