Razer Kraken V4 Pro – нова ігрова гарнітура підтримує тактильний зворотний зв’язок

На RazerCon 2024 компанія Razer представила свою новітню ігрову гарнітуру Kraken V4 Pro. Ця гарнітура виділяється рядом унікальних функцій, що забезпечують високоякісне звукове занурення. Одним із ключових елементів є OLED Control Hub, який служить центральним командним центром з більш ніж 20 варіантами налаштування, включаючи керування звуком, тактильним зворотним зв’язком та можливість завантаження зображень та анімації.

Гарнітура підтримує чотири типи підключення: бездротове на частоті 2.4 ГГц, Bluetooth, USB та 3.5 мм роз’єм. Для більш глибокого занурення в ігровий процес використовують систему тактильного зворотного зв’язку Sensa HD. Kraken V4 Pro також оснащена 9-зонним RGB-підсвічуванням Chroma, який синхронізується з іншими пристроями Razer.

Важливою особливістю гарнітури є активне шумозаглушення (ANC), яке допомагає блокувати шум фону, створюючи чистий і сфокусований звуковий простір. Навушники здатні працювати до 70 годин без підзарядки, що робить їх чудовим вибором для тривалих ігрових сесій.

Вартість гарнітури Razer Kraken V4 Pro складає $400, і вона вже доступна для покупки.