Razer Kraken V4 Pro — новая игровая гарнитура поддерживает тактильную обратную связь04.10.24
На RazerCon 2024 компания Razer представила свою новейшую игровую гарнитуру Kraken V4 Pro. Эта гарнитура выделяется рядом уникальных функций, обеспечивающих высококачественное звуковое погружение. Одним из ключевых элементов является OLED Control Hub, который служит центральным командным центром с более чем 20 вариантами настройки, включая управление звуком, тактильной обратной связью и возможность загрузки изображений и анимации.
Гарнитура поддерживает четыре типа подключения: беспроводное на частоте 2.4 ГГц, Bluetooth, USB и 3.5 мм разъем. Для более глубокого погружения в игровой процесс используется система тактильной обратной связи Sensa HD. Kraken V4 Pro также оснащена 9-зонной RGB-подсветкой Chroma, которая синхронизируется с другими устройствами Razer.
Важной особенностью гарнитуры является активное шумоподавление (ANC), которое помогает блокировать фоновый шум, создавая чистое и сфокусированное звуковое пространство. Наушники способны работать до 70 часов без подзарядки, что делает их отличным выбором для длительных игровых сессий.
Стоимость гарнитуры Razer Kraken V4 Pro составляет $400, и она уже доступна для покупки.
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Razer Kraken V4 Pro — новая игровая гарнитура поддерживает тактильную обратную связьRazer гарнитуры наушники
Гарнитура Razer Kraken V4 Pro поддерживает четыре типа подключения: беспроводное на частоте 2.4 ГГц, Bluetooth, USB и 3.5 мм разъем
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