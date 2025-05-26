Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень

Компанія Logitech випустила нові ігрові навушники G522 Lightspeed. Модель отримала повнорозмірний корпус динаміків, знімний мікрофон, підсвічування та деякі інструменти для запису голосу.

Дизайн та ергономіка Logitech G522 Lightspeed

Logitech G522 Lightspeed – великі, але ергономічні. Загальний стиль відповідає девайсам компанії останніх років. Лаконічність у поєднанні з яскравими кольоровими акцентами, прості форми та рельєфні елементи. Всі дроти сховані всередині корпусу, нічого не стирчить і не прокладено поза навушниками.

Половини корпусу динаміків з’єднані не регульованим оголов’ям. Корпус та оголов’я виконані із пластику. Чи не маркого і стійкого до слідів після дотиків. Є глянсові елементи екстер’єру – логотип G на зовнішній стороні та смуга навколо місць кріплень та по периметру корпусів. Інша прикраса – підсвічування навколо тих самих шарнірів, що з’єднують з оголов’ям. Вона має кілька зон і може налаштовуватися із програми G Hub.

Амбушюри виготовлені з тканини, варіантів зі шкірозамінника немає зовсім. Тканина суля по всьому трохи стійкіша до протирання. Наприклад, у моделі Logitech G435 вона була м’якшою і приємнішою на дотик. Проте навіть така не протерлася за кілька років використання. Підписи лівого та правого навушника видно відразу – вони нанесені на внутрішню тканину чашок.

Проставка оголов’я – дуже потрібний елемент, так як це єдине, що пом’якшує місце торкання з головою. Жодних інших м’яких частин немає. Враховуючи досить відчутну вагу навушників, ми б зробили її більш товстою і наповненою будь-яким синтепоном. Однак є і продумане рішення – регулювання кола за рахунок двох отворів фіксації. Проставку можна швидко перестебнути для менших розмірів голови. Теоретично, за рахунок натягу оголов’я не стосуватиметься голови, але у нас так не вийшло.

Мікрофон у комплекті – знімний. Він виконаний у форматі гнучкої штанги зі світлодіодом індикації роботи на кінчику. Кнопки керування зазвичай знаходяться на задніх торцях чашок динаміків. Серед кнопок є окрема відповідальна за його активацію. Взагалі всі кнопки та колесо гучності зроблені у різному стилі та покритті. Тому їх зручно натискати на дотик, якщо запам’ятати, де яка.

Оснащення гарнітури Logitech G522 Lightspeed

Навушники оснащені 40 мм фірмовими драйверами. За рахунок об’ємних чашок звук виходить об’ємним і водночас добре локалізованим. Звукоізоляція хороша, сторонні шуми слабо проникають усередину. Звук сподобався, за умовчанням він не басить, сцена розбірлива. За бажання низькі частоти можна викрутити, але ефекту замикання ми не почули.

З точки зору частот, діапазон звичний і його вистачає для гарного занурення у гру та музику. Мікрофон також має широкий діапазон та чутливість. Під час розмови добре чути всі деталі.

Навушники можуть підключатися двома способами бездротового підключення – по Lightspeed та Bluetooth. Фірмовий протокол забезпечує покриття до 30 м, чого достатньо, щоб підключатися як до ПК, так і до консолей на відстані від гравця.

Повного заряду акумулятора вистачає на час роботи. Увесь час слідкувати за рівнем заряду не доведеться. З підсвічуванням це майже 40 годин, а без неї більше вдвічі більше – 90 годин.

Враження

Навушники Logitech G522 можна назвати добре наповненим ігровим рішенням. Вони зручні, мають ергономічне управління, хоч і досить багато важать.

Звучання можна налаштувати для різних стилів музики та жанрів ігор. Точна передача розташування джерел звуків із нею забезпечена. Фірмове програмне забезпечення дозволяє не тільки налаштувати еквалайзер і свічення, але й записувати аудіо, застосовувати до нього різні ефекти. Завдяки широкому діапазону мікрофона голос записується якісно. Це добре позначається і процесі командної гри.

Модель хоч і коштує чимало, все ж таки її можна назвати відносно доступною за ціною. Враховуючи високу якість, яку забезпечує виробник, Logitech G522 підійдуть як для шанувальників, так і професійних гравців.



Характеристики ігрової гарнітури Logitech G522 Lightspeed

Діаметр динаміка: 40 мм Імпеданс: 45 Ом Частотний діапазон: 20 – 20 000 Гц Чутливість навушників: 83,1 дБ Частотний діапазон мікрофона: 70 Гц – 20 кГц Підключення: Bluetooth 5.0, Lightspeed Інтерфейс: USB Type-C Пульт керування: ні Габарити: 201×184×81 мм Вага: 290 г Постачальник: Предст-во Logitech в Україні Ціна: $165

Оцінка:

+ ергономіка

+ дизайн

+ звучання

-відчутна вага

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

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