Бездротова гарнітура Logitech Zone 300 коштує 3399 грн

Logitech оголосила про початок продажу своєї нової бездротової гарнітури Logitech Zone 300 на українському ринку. Ці навушники призначені для створення комфортного робочого простору за різних умов.

Logitech Zone 300 оснащена динаміками з 30 мм дифузорами, які забезпечують відтворення звуку в діапазоні 50-20 кГц і мають чутливість 96 дБ ± 3 дБ @ 1 кГц. Гарнітура також оснащена двома мікрофонами з технологією шумопоглинання, що дозволяє ефективно придушувати шуми фону.

Цей пристрій дає змогу налаштувати звукові параметри під особисті уподобання користувача. За допомогою програми Logi Tune для ПК або мобільного пристрою можна налаштувати фільтрацію фонового шуму, еквалайзер, рівень гучності мікрофона та динаміків.

Logitech Zone 300 підтримує багатоканальний протокол Bluetooth 5.3, що забезпечує свободу пересування та стабільний зв’язок на відстані до 30 метрів. При перемиканні між комп’ютером та смартфоном гарнітура автоматично перемикається.

Logitech Zone 300 забезпечує до 20 годин автономної роботи в режимі прослуховування та до 16 годин розмов при повністю зарядженому акумуляторі. Швидка зарядка дозволяє за 5 хвилин зарядити акумулятор на достатньо часу для 1 години розмов, а повна зарядка займає 2 години.

Конструкція гарнітури включає м’які амбушюри для комфортного використання та загальну вагу 122 грами. Розміри становлять 172,8 х 166,7 х 66 мм.

Бездротова гарнітура Logitech Zone 300 вже доступна у продажу в Україні за ціною 3399 грн. Вона пропонується у чорному, білому та рожевому кольорах.