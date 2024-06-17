Беспроводная гарнитура Logitech Zone 300 стоит 3399 грн17.06.24
Logitech объявила о начале продаж своей новой беспроводной гарнитуры Logitech Zone 300 на украинском рынке. Эти наушники предназначены для создания комфортного рабочего пространства в различных условиях.
Logitech Zone 300 оснащена динамиками с 30-мм диффузорами, которые обеспечивают воспроизведение звука в диапазоне 50-20 кГц и имеют чувствительность 96 дБ ± 3 дБ @ 1 кГц. Гарнитура также оснащена двумя микрофонами с технологией шумоподавления, что позволяет эффективно подавлять фоновые шумы.
Это устройство позволяет настроить звуковые параметры под личные предпочтения пользователя. С помощью приложения Logi Tune для ПК или мобильного устройства можно настроить фильтрацию фонового шума, эквалайзер, уровень громкости микрофона и динамиков.
Logitech Zone 300 поддерживает многоканальный протокол Bluetooth 5.3, что обеспечивает свободу передвижения и стабильную связь на расстоянии до 30 метров. При переключении между компьютером и смартфоном гарнитура автоматически переключается.
Logitech Zone 300 обеспечивает до 20 часов автономной работы в режиме прослушивания и до 16 часов разговоров при полностью заряженном аккумуляторе. Быстрая зарядка позволяет за 5 минут зарядить аккумулятор на достаточное время для 1 часа разговоров, а полная зарядка занимает 2 часа.
Конструкция гарнитуры включает мягкие амбушюры для комфортного использования и общий вес 122 грамма. Размеры составляют 172,8 х 166,7 х 66 мм.
Беспроводная гарнитура Logitech Zone 300 уже доступна в продаже в Украине по цене 3399 грн. Она предлагается в черном, белом и розовом цветах.
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Беспроводная гарнитура Logitech Zone 300 стоит 3399 грнBluetooth Logitech наушники события в Украине
Logitech Zone 300 оснащена динамиками с 30-мм диффузорами, которые обеспечивают воспроизведение звука в диапазоне 50-20 кГц и имеют чувствительность 96 дБ ± 3 дБ @ 1 кГц.
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