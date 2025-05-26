Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений

Компания Logitech выпустила новые игровые наушники G522 Lightspeed. Модель получила полноразмерный корпус динамиков, съемный микрофон, подсветку и некоторые инструменты для записи голоса.

Дизайн и эргономика Logitech G522 Lightspeed

Logitech G522 – крупные, но эргономичные. Общий стиль соответствует девайсам компании последних лет. Лаконичность в сочетании с яркими цветовыми акцентами, простые формы и рельефные элементы. Все провода спрятаны внутри корпуса, ничего не торчит и не проложено вне наушников.

Половины корпуса динамиков соединены не регулируемым оголовьем. Корпус и оголовье выполнены из пластика. Не маркого и устойчивого к следам после касаний. Есть глянцевые элементы экстерьера – логотип G на внешней стороне и полоса вокруг мест креплений и по периметру корпусов. Другое украшение – подсветка вокруг тех же шарниров соединяющих с оголовьем. Она имеет несколько зон и может настраиваться из приложения G Hub.

Амбушюры сделаны из ткани, вариантов из кожзаменителя нет вовсе. Ткань суля по всему чуть более устойчива к протираниям. Например, в модели Logitech G435 она была более мягкой и приятной на ощупь. Тем не менее даже такая не протерлась за несколько лет использования. Подписи левого и правого наушника видны сразу – они нанесены на внутреннюю ткань чашек.

Проставка оголовья — очень нужный элемент, так как это единственное что смягчает место касания с головой. Никаких других мягких частей нет. Учитывая довольно ощутимый вес наушников, мы бы сделали ее более толстой и наполненной каким ни будь синтепоном. Однако есть и продуманное решение – регулировка окружности за счет двух отверстий фиксации. Проставку можно быстро перестегнуть для более маленьких размеров головы. В теории, за счет натяжения оголовье не будет касаться головы, но у нас так не получилось.

Микрофон в комплекте – съемный. Он выполнен в формате гибкой штанги со светодиодом индикации работы на кончике. Кнопки управления привычно находятся на задних торцах чашек динамиков. Среди кнопок есть отдельная, отвечающая за его активацию. Вообще все кнопки и колесо громкости сделаны в разном стиле и покрытии. Поэтому их удобно нажимать на ощупь если запомнить, где какая.

Оснащение гарнитуры Logitech G522 Lightspeed

Наушники оснащены 40-мм фирменными драйверами. За счет объемных чашек звук получается объёмным и вместе с тем хорошо локализованым. Звукоизоляция хорошая, посторонние шумы слабо проникают внутрь. Звук понравился, по умолчанию он не басит, сцена разборчивая. При желании низкие частоты можно выкрутить, но эффекта «запирания» мы не услышали.

С точки зрения частот, диапазон привычный и его хватает для хорошего погружения в игру и музыку. Микрофон также имеет широкий диапазон и чувствительность. Во время разговора хорошо слышны все детали.

Наушники могут подключаться двумя способами беспроводного подключения – по Lightspeed и Bluetooth. Фирменный протокол обеспечивает покрытие до 30 м, чего достаточно чтобы подключаться как к ПК, так и консолям на удалении от игрока.

Полного заряда аккумулятора хватает на ощутимое время работы. Все время следить за уровнем заряда не придется. С подсветкой это почти 40 часов, а без нее более в два раза больше – 90 часов.

Впечатления

Наушники Logitech G522 можно назвать хорошо наполненным игровым решением. Они удобные, имеют эргономичное управление, хотя и довольно много весят.

Звучание можно настроить для разных стилей музыки и жанров игр. Точная передача расположения источников звуков с ними обеспечена. Фирменное ПО позволяет не только настроить эквалайзер и свечение, но и записывать аудио, применять к нему различные эффекты. За счет широкого диапазона микрофона голос записывается качественно. Это же хорошо сказывается и на процессе командной игры.

Модель хотя и стоит немало, все же ее можно назвать относительно доступной по цене. Учитывая высокое качество, которое обеспечивает производитель, Logitech G522 подойдут как для любителей, так и профессиональных игроков.

Характеристики игровой гарнитуры Logitech G522 Lightspeed

Диаметр динамика: 40 мм Импеданс: 45 Ом Частотный диапазон: 20 – 20 000 Гц Чувствительность наушников: 83,1 дБ Частотный диапазон микрофона: 70 Гц — 20 кГц Подключение: Bluetooth 5.0, Lightspeed Интерфейс: USB Type-C Пульт управления: нет Габариты: 201×184×81 мм Вес: 290 г Поставщик: Предст-во Logitech в Украине Цена: $165

Оценка:

+ эргономика

+ дизайн

+ звучание

-ощутимый вес

Михаил Черновой

Редактор Редактор

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