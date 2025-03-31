Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2

Мыши с беспроводным подключением популярны как для работы, так и игр. Не приходится заниматься организацией проводов и такие мышки удобнее складывать для переноски. Однако, весьма неприятно, когда в самый разгар ее аккумулятор разряжается. Приходится быстро искать шнурок или новые аккумуляторы, если используются стандартные. И хорошо если игра одиночная и ее можно поставить на паузу. А если это ММО, кто знает, что произойдет за те минуты пока мышку возвращают в строй.

Ожидаемым, но пока еще не слишком популярным решением оказались беспроводные зарядки… встроенные в игровые поверхности. Технологии позволили сделать такие коврики достаточно тонкими, а главное, что мышь все время может подзарядится прямо во время работы.

Что такое Logitech G Powerplay 2

На первый взгляд Logitech G Powerplay 2 это абсолютно обычный коврик для мыши. Он средний по размерам около 34х28 см. Любопытно что у него совсем небольшая толщина – 3,2 мм. Половина — это резиновый слой, а вторая – тканевая накладка.

В углу с долгой стороны есть модуль управления зарядкой. В сравнении с ковриком он сравнительно высокий – 10,5 мм. От него к компьютеру идет кабель длиной чуть менее двух метров. На боковой стороне у него есть маленький светодиод. Когда зарядка активна и мышь заряжается – он светится.

Из украшений есть только логотип игрового подразделения компании – большая литера «G» в правом нижнем углу.

Нижний слой выполнен из очень цепкого материала. Он не только не скользит по столу, а и не дает скользить съемному тканевому слою. Идея съёмности состоит в том, что игрок может поменять текстильную поверхность на более жесткий вариант.

Как работает Logitech G Powerplay 2

Принцип работы индукционных катушек используется и здесь. Они установлены по всей площади коврика. Мы не смогли найти зон где бы мышь теряла с зарядкой контакт.

В самой мышке в свою очередь должны быть специальные контакты. Любопытно, что в нашей G502 X изначально в комплекте была лишь пластиковая пустышка, помещенная в отсек под круглым лючком. Чтобы работала беспроводная зарядка мыши, вместо пустышки нужно установить беспроводной ответный модуль Powercore. Он поставляется в комплекте с ковриком, а не мышью.

После того как модуль установлен, а коврик подключен к источнику питания, мышку достаточно просто поставить на игровую поверхность, и зарядка начнется. Например, в случае нашей мыши, кроме лампочки на коврике, мы также видим пиктограмму зарядки в программном обеспечении G Hub.

Коврик совместим со следующими моделями мышек компании: G502 X Plus, G309, PRO 2 Lightspeed, а также совместим с PRO X Superlight 2, PRO X Superlight, PRO Wireless, G903, G703, G502 X LIGHTSPEED, G502 LIGHTSPEED, G903. Мы не имели возможности проверить совместимость с мышками других брендов, однако не думаем, что есть ограничения по этому признаку.

Впечатления

Вообще решение коврика с беспроводной зарядкой для мышек кажется весьма успешным. Правда, избавившись от одного кабеля, мы меняем его на другой – в коврике. Тем не менее, игрокам также важен комфорт при перемещении мыши, а кабель в определенной степени может его снизить.

С технологической же точки зрения, коврик Logitech G Powerplay 2 удобен в домашних условиях. Он совсем не скользит, тканевый слой позволяет мышке легко перемещаться. Зарядка активируется автоматически и без сбоев. При переставлении мыши зарядка может прекратиться, но она быстро возобновляется и никаких сбивающих игровой процесс проявлений не происходит. Ток зарядки хотя и не высокий, постоянная зарядка наверняка скажется на ресурсе встроенного в мышь аккумулятора, который не является съемным. В целом же это отличное решение для беспроводных мышек с поддержкой беспроводного питания.

Характеристики игровой поверхности Logitech G Powerplay 2

Подключение: USB Type-A Длина кабеля: 1,83 м Габариты: 344х284х3,2 мм Поставщик: Logitech Цена: 6299 грн

Оценка:

+ работа зарядки по всей площади

-цена

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Дмитрий Табаков

Руководитель проектов hi-tech.ua Руководитель проектов hi-tech.ua

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