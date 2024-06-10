Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?

Мышки и клавиатуры компании Logitech не нуждаются в представлении. Все мы помним, что когда-то у компании не было дикой россыпи устройств. С десяток моделей удовлетворяли все хотелки пользователей касательно компьютерных грызунов.

Проблемы в экономике не могли не сказаться даже на таком уважаемом мамонте как Лоджитек, поэтому на некоторое время в 2010-х годах их устройства как-то потерялись на фоне повсеместной подсветки, засилья китайцев и агрессивного маркетинга конкурентов.

Но затем явно были предприняты правильные бизнес-шаги и производитель начал успешно возвращать себе рынок. Да, в угоду ценовому разнообразию у компании теперь не были исключительно дорогие мышки. Появились весьма доступные и среднего уровня с акцентами на вес, эргономику, дизайн. Параллельно рынок не сдавала серия профессиональных мышек серии MX. Сегодня же расскажем про игровую легенду – свежую мышку серии G502. Вообще модель G502 впервые вышла в 2014 году, а затем обновлялась разными компонентами.

В Украине модель Logitech G502 X Plus начала продаваться весной прошлого года. В линейку именно G502 2023 года входит несколько моделей – с приставками в названии X, X Plus и Lightspeed. Первая является сниженным до 89 г весом, вторая — беспроводная со временем отклика 1 мс, а третью дооснастили подсветкой. Мышка выпускается в двух цветах – черном, как у нас, и белом со светло-серыми вставками.

Дизайн и оснащение

То, с чем у компании не было проблем практически никогда. Более того, Logitech предлагает не типичные форм-факторы вроде MX Vertical или MX Ergo. Что уж говорить о классическом грызуне. G502 X Plus – это довольно крупная мышка, с ярко выраженной боковой поддержкой большого пальца и общей формой для когтеобразного хвата.

Несмотря на некоторую «вальяжность» в оформлении это и подходящий для киберспорта вариант. Есть 13 (!) программируемых кнопок и одно колесо прокрутки. Игра, связанная с измерениями, извечно молодящаяся Dota 2 и все её вариации на тему, стратегии, шутеры. Для каждого жанра можно подобрать свой набор настроек и функций. А если мышка нужна для Counter Strike – отвязываете все кнопки, включая смену DPI, и оставляете две основные. Ну разве что еще прыгаете на колесо. Да, так тоже можно, нам опытные игроки рассказали.

Мышкой удобно пользоваться во всех этих ситуациях. Что с нагромождением макросов, что в качестве классического митсуми-грызуна для отстрела через мид.

Если брать более-менее стандартную раскладку, то кнопки смены разрешения датчика/профилей не мешают, несмотря на то что находятся сразу возле левой основной клавиши. Кнопки навигации вперед и назад нащупываются, несмотря на то что лишь немного ниже. Есть дополнительная кнопка смены DPI, которую можно физически отсоединить, развернуть или поставить заглушку.

Не забываем про колесо, которое может также нажиматься налево и направо. Ну а венцом его функциональности является механизм гиперскорости, с которым колесо может свободно вращаться. Удобно это не всегда, так как чувствительно довольно высокая. Поэтому для прицеливания лучше использовать фиксированный режим, в котором колесо, к слову, трещит довольно громко.

Мышь беспроводная, поэтому она не только освобождена от кабелей. Есть поддержка беспроводной зарядки. И питать аккумулятор можно и от… специального коврика. У нас, правда, таких в распоряжении нет, но в таком варианте мышку фактически никогда не придется ставить на зарядку.

Logitech G502 X Plus оснащается фирменными оптико-механическими переключателями Lightforce. В самой Logitech утверждают, что они отличаются повышенной надежностью и скоростью срабатывания. За счёт механических элементов при работе с мышью остаётся чёткий тактильный отклик.

Впечатления

Мышка Logitech G502 X Plus получилась универсальной и по настоящему флагманской. Она подходит и для работы, и для игр. При этом предлагая различные настройки в обоих стезях.

Да, порою она кажется излишней. Корпус массивный и одновременно удобный. Здесь много кнопок, но они не мешают, если их игнорировать и пользоваться только основными. Все это можно настраивать через фирменную утилиту.

Она беспроводная, но на неделю-полторы аккумулятора хватает. А если обзавеститсь «зарядной поверхностью», то про подзарядку можно забыть. Есть подсветка корпуса, но ее не много, и она не навязчивая, так что отключив, дизайн мышки ничего не потеряет.

Дополнительные фичи вроде бесконечного скролла, как мы его называем, могут помочь в работе. А могут и мешать, так что классно что это легко регулируется.

К оснащению датчиками и крутыми переключателями вопросов вообще нет. Хотя клик и довольно громкий, главное, что он четкий, а ход клавиш интуитивный. Если нужна «бесшумная» мышка, у Logi есть специальные модели на этот случай.

Ресивер при переноске можно спрятать в отсек в основании мыши. Этот же отсек имеет магниты которыми крепится и которыми… заряжается. От упомянутого специального коврика.

В общем, можем рекомендовать Logitech G502 X Plus кому не жалко за мышь отдать полторы сотни и получить универсальный инструмент, который, скорее всего, прослужит долго. За несколько лет последняя модель нисколько не потеряла в актуальности и выгодно смотрится на фоне конкурентов.

Характеристики Logitech G502 X Plus

Тип сенсора: Оптический, Hero 25K Разрешение: 100 — 25 600 DPI Частота опроса: 1000 Гц Ускорение: 40G Максимальная скорость: 400 IPS Количество клавиш: 13+1 колесо прокрутки Подсветка: RGB, 8 зон Подключение: USB Type-C Габариты: 131,4×41,1×79,2 мм Вес: 106 г Аккумулятор: 500 мАчас Цена: $150

Оценка:

+ эргономика

+ датчик

+ качество исполнения

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Михаил Черновой

Редактор Редактор