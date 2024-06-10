Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?

Мишки та клавіатури компанії Logitech не потребують представлення. Всі ми пам’ятаємо, що колись у компанії не було дикого розсипу пристроїв. З десяток моделей задовольняли всі хотівки користувачів щодо комп’ютерних гризунів.

Проблеми в економіці не могли не позначитися навіть на такому шановному мамонті, як Лоджітек, тому на деякий час у 2010-х роках їхні пристрої якось загубилися на тлі повсюдного підсвічування, засилля китайців та агресивного маркетингу конкурентів.

Але потім явно зробили правильні бізнес-кроки і виробник почав успішно повертати собі ринок. Так, для цінового розмаїття у компанії тепер не були виключно дорогі мишки. З’явилися досить доступні та середнього рівня з акцентами на вагу, ергономіку, дизайн. Паралельно ринок не здавала серія професійних мишок серії MX. Сьогодні ж розповімо про ігрову легенду – свіжу мишку серії G502. Взагалі модель G502 вперше вийшла у 2014 році, а потім оновлювалася різними компонентами.



В Україні модель Logitech G502 X Plus почала продаватися навесні минулого року. У лінійку саме G502 2023 року входить кілька моделей – з приставками у назві X, X Plus та Lightspeed. Перша є зниженою до 89 г вагою, друга – бездротова з часом відгуку 1 мс, а третю дооснастили підсвічуванням. Мишка випускається у двох кольорах – чорному, як у нас, та білому зі світло-сірими вставками.

Дизайн та обладнання

Те, з чим компанія не мала проблем практично ніколи. Більш того, Logitech пропонує не типові форм-фактори на кшталт MX Vertical чи MX Ergo. Що вже казати про класичний гризун. G502 X Plus – це досить велика мишка, з яскраво вираженою бічною підтримкою великого пальця та загальною формою для кігтеподібного хвату.

Незважаючи на деяку «важливість» в оформленні, це і підходящий для кіберспорту варіант. Є 13 (!) програмованих кнопок та одне колесо прокручування. Гра, пов’язана з вимірами, споконвічно молодиться Dota 2 і всі її варіації на тему, стратегії, шутери. Для кожного жанру можна підібрати свій набір налаштувань та функцій. А якщо мишка потрібна для Counter Strike – відв’язує всі кнопки, включаючи зміну DPI, і залишаєте дві основні. Ну хіба ще стрибаєте на колесо. Так, так теж можна, нам досвідчені гравці розповіли.



Мишкою зручно користуватися у всіх цих ситуаціях. Що з нагромадженням макросів, що як класичний мітсумі-гризун для відстрілу через мід.

Якщо брати більш-менш стандартну розкладку, то кнопки зміни роздільної здатності датчика/профілів не заважають, незважаючи на те, що знаходяться відразу біля лівої основної клавіші. Кнопки навігації вперед і назад намацуються, незважаючи на те, що лише трохи нижче. Існує додаткова кнопка зміни DPI, яку можна фізично від’єднати, розгорнути або поставити заглушку.

Не забуваємо про колесо, яке може натискатися також ліворуч і праворуч. А вінцем його функціональності є механізм гіпершвидкості, з яким колесо може вільно обертатися. Зручно це не завжди, тому що чутливо досить висока. Тому для прицілювання краще використовувати фіксований режим, в якому колесо, до речі, тріщить досить голосно.

Миша бездротова, тому вона не лише звільнена від кабелів. Є підтримка бездротової зарядки. І живити акумулятор можна і від спеціального килимка. У нас, правда, таких у розпорядженні немає, але в такому варіанті мишку фактично ніколи не доведеться ставити на зарядку.



Logitech G502 X Plus оснащується фірмовими оптико-механічними перемикачами Lightforce. У самій Logitech стверджують, що вони відрізняються підвищеною надійністю та швидкістю спрацьовування. За рахунок механічних елементів під час роботи з мишею залишається точний тактильний відгук.

Враження

Мишка Logitech G502 X Plus вийшла універсальною і по-справжньому флагманською. Вона підходить і для роботи, і для ігор. При цьому пропонуючи різні налаштування в обох стежках.

Так, часом вона здається зайвою. Корпус масивний і водночас зручний. Тут багато кнопок, але вони не заважають, якщо їх ігнорувати та користуватися лише основними. Все це можна налаштовувати через фірмову утиліту.

Вона бездротова, але на тиждень-півтора акумулятора вистачає. А якщо обзавестися зарядною поверхнею, то про підзарядку можна забути. Є підсвічування корпусу, але його не багато, і воно не нав’язливе, так що відключивши, дизайн мишки нічого не втратить.

Додаткові фічі на кшталт нескінченного скролла, як ми його називаємо, можуть допомогти у роботі. А можуть і заважати, так що добре це легко регулюється.

До оснащення датчиками та крутими перемикачами питань взагалі немає. Хоча клік і досить гучний, головне, що він чіткий, а клавіші інтуїтивні. Якщо потрібна «безшумна» мишка, Logi має спеціальні моделі на цей випадок.

Ресивер при перенесенні можна заховати у відсік на підставі миші. Цей відсік має магніти якими кріпиться і якими… заряджається. Від згаданого спеціального килимка.

Загалом, можемо рекомендувати Logitech G502 X Plus, кому не шкода за мишу віддати півтори сотні і отримати універсальний інструмент, який, швидше за все, прослужить довго. За кілька років остання модель не втратила в актуальності і вигідно виглядає на тлі конкурентів.

Характеристики Logitech G502 X Plus

Тип сенсора: Оптичний, Hero 25K Дозвіл: 100 – 25 600 DPI Частота опитування: 1000 Гц Прискорення: 40G Максимальна швидкість: 400 IPS Кількість клавіш: 13+1 колесо прокручування Підсвічування: RGB, 8 зон Підключення: USB Type-C Габарити: 131,4×41,1×79,2 мм Вага: 106 г Акумулятор: 500 мАгод Ціна: $150

Оцінка:

+ ергономіка

+ датчик

+ якість виконання

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Михайло Чорновий

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